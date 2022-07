Umfrage zeigt: Mehrheit ist für Lewandowski-Abschied beim FC Bayern

Wird der Wechselwunsch von Robert Lewandowski erfüllt? Oder bleibt er doch bis Vertragsende? Die Situation ist weiter unklar, eine neue Umfrage zeigt nun einen eindeutigen Trend.

München - Im Wechseltheater um Robert Lewandowski würden sich einer Umfrage zufolge viele Deutsche wünschen, dass der FC Bayern einem vorzeitigen Transfer des Torjägers zustimmt.

Das geht aus einer Erhebung der Meinungsforscher von YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur hervor. Demnach sprachen sich 41 Prozent der Befragten für einen vorzeitigen Wechsel des Polen aus, rund ein Drittel antwortete "weiß nicht" beziehungsweise machte "keine Angabe". Lediglich 24 Prozent sind der Meinung, dass die Münchner auf die Erfüllung des Vertrags bestehen sollten.

Bayern soll alle bisherigen Barca-Angebote abgelehnt haben

Der Transferpoker um Lewandowski dauert nun schon Monate an. Der Weltfußballer, der in München einen Vertrag bis Sommer 2023 besitzt, will den Bundesligisten in Richtung FC Barcelona verlassen.

Bislang pochen die Münchner Vereins-Bosse um Vorstandschef Oliver Kahn auf die Einhaltung des Arbeitsvertrags. Alle bisherigen Angebote der Katalanen, die zuletzt 40 Millionen Euro Ablöse und fünf Millionen Euro Bonuszahlungen geboten haben sollen, haben die Bayern Medienberichten zufolge abgelehnt.

