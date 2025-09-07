Uli Hoeneß zu Gast im Doppelpass: Gibt es den nächsten Rundumschlag des FC-Bayern-Patrons?

Der "Doppelpass" feiert am Sonntag 30-jähriges Jubiläum. Mit Spannung dürfte der Auftritt von FC-Bayern-Patron Uli Hoeneß erwartet werden, der in der Kult-Sendung in der Vergangenheit stets zur Höchstform auflief.

Der "Doppelpass" feiert am Sonntag (7. September, 11 Uhr) sein 30-jähriges Jubiläum. Und Stargast in der Sonderausgabe des Fußballtalks ist kein Geringerer als Uli Hoeneß. Unvergessen und legendär waren seine bisherigen Auftritte in der Kult-Sendung. Sei es seine spektakulären Wut-Anrufe, wie beispielsweise in der Kokain-Affäre um Christoph Daum oder seine Klartext-Rede am Telefon gegenüber dem heutigen DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig.

Aber auch vor Ort in der Sendung am Münchner Flughafen sorgte der Ehrenpräsident des FC Bayern für spektakuläre Auftritte. So blieben seine Aussagen über Lothar Matthäus ("Solange ich und der Kalle Rummenigge etwas zu sagen haben, wird der nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion") oder 2021 nach dem EM-Aus der DFB-Elf gegenüber Toni Kroos, als Hoeneß dessen Spielweise scharf kritisierte ("Toni Kroos hat in diesem Fußball nichts mehr verloren", er sei "das Hauptproblem" der DFB-Elf gewesen) in Erinnerung.

Und auch an diesem Sonntag darf sein Erscheinen im Doppelpass mit Spannung erwartet werden. Läuft der 73-Jährige wieder zu Höchstform auf? Zuletzt zeigte sich Hoeneß entsetzt über die jüngsten Entwicklungen auf dem internationalen Transfermarkt. "Ich war fassungslos, was die letzten sechs, acht Wochen im internationalen Fußball los war", sagte er bei einer Veranstaltung der Deutschen Fußball Liga in Berlin. Die hohen Summen, die im Sommertransferfenster bewegt wurden, bezeichnete Hoeneß als "völlig gaga" und meinte: "Irgendwann sagt der Bürger: Sind die völlig bekloppt?"