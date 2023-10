Uli Hoeneß bestreitet Beteiligung des FC Bayern am Eberl-Aus in Leipzig: "Alles andere ist eine Unterstellung"

RB Leipzig trennt sich von seinem Sport-Boss, der beim Rekordmeister gehandelt wird. Uli Hoeneß bestreitet jegliche Münchner Beteiligung: "Keine Vereinbarung zwischen dem FC Bayern und Max Eberl."

München - Das gute Essen wollte man sich von den Unannehmlichkeiten des Lebens dann doch nicht verderben lassen. Als sich die Bosse von RB Leipzig und des FC Bayern im Rahmen des Bundesliga-Hits zum üblichen Rendezvous trafen, wurde der Rauswurf von Sportchef Max Eberl einfach mal totgeschwiegen.

So berichtete es zumindest Leipzigs Vorstandschef Johann Plenge am Sonntagmorgen bei "Bild". Einen Tag zuvor hatte der Pokalsieger dem Rekordmeister ein leistungsgerechtes 2:2 abgetrotzt.

Hoeneß dementiert Einigung zwischen FC Bayern und Eberl

Plenges Schilderung sorgt zumindest für ein Schmunzeln, vielleicht sogar für resignierendes Kopfschütteln. Schließlich waren es die Gerüchte um Eberls Liebe zum FC Bayern und die Hoffnung auf den Posten des Sportvorstands dort, die ihn in Sachsen den Job kosteten.

Seit im Mai Hasan Salihamidzic in München gegangen wurde, reißen die Gerüchte nicht ab. Da kann Bayern-Patron Uli Hoeneß am Sonntag gegenüber dem "Kicker" noch so bestimmt betonen: "Tatsache ist, dass es keine Vereinbarung zwischen dem FC Bayern und Max Eberl gibt." Die Trennung von Eberl und RB sei ausschließlich eine Sache der beiden Parteien, alles andere ist nach Angaben des 71 Jahre alten Hoeneß eine Unterstellung.

Eberl dürfte für FC Bayern nicht billig werden

Dass Eberl intern wie extern immer nur davon sprach, in Leipzig Vertrag zu haben, nervte irgendwann so kolossal, dass RB die Notbremse zog. "Der Fakt Vertrag in Leipzig ist richtig, aber er lässt nicht blicken, wie die nächsten Monate und Jahre aussehen sollen. Der Arbeitgeber wünscht sich eine klare Kante", betonte Plenge. Das "100-Prozent-Leipzig" habe gefehlt.

Ein zeitnaher Wechsel nach München, wo Eberl aufgrund des Wohnsitzes seiner Lebensgefährtin ohnehin am liebsten verweilt, dürfte niemanden überraschen. Billig würde dies aber nicht. Einerseits zahlte Leipzig gut zwei Millionen Euro Sockelablöse an Eberls Ex-Klub Mönchengladbach und dieser Betrag könnte noch auf sechs Millionen Euro steigen.

RB-Vorstandschef Plenge: Kurzfristige Vertragsauflösung bei Eberl überhaupt kein Thema – "Max wird auf uns zukommen"

Andererseits ist der 50-Jährige in Leipzig nur beurlaubt, steht nach wie vor - bis angeblich 2026 - unter Vertrag.

Wann der Vertrag von Max Eberl (m.) aufgelöst wird, damit lässt sich RB Leipzig Zeit. Rouven Schröder (l.) soll vorerst übernehmen. © IMAGO / Team 2

Und Plenge deutete bereits an, zwingend Kasse machen zu wollen. Eine kurzfristige Vertragsauflösung ist überhaupt kein Thema. "Wir haben ad hoc die Intention, uns auf Manchester und Bochum zu konzentrieren. Dann wird Max auf uns zukommen, dann wird man sprechen", sagte der 38-Jährige: "Wenn jemand auf uns zukommt, werden wir uns über die Modalitäten unterhalten. Das ist bisher nicht geschehen."

Eberls Posten bei RB soll nicht neu besetzt werden

Der Geschäftsführerposten des 50-Jährigen soll zeitnah ebenfalls nicht neu besetzt werden. Laut Plenge wolle man sich mit Sportdirektor Rouven Schröder zwar in der Länderspielpause zusammensetzen, an der Struktur wird sich wohl nichts ändern.

"Wir sind gut in die Saison gestartet, so wollen wir weitermachen", sagte Plenge. Fakt ist nur, dass man für Schröder Unterstützung holen will, nachdem auch Sportkoordinator und Eberl-Vertrauter Felix Krüger freigestellt wurde.