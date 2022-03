Ukraine-Krieg: Ex-Bayern-Star Anatolij Tymoschtschuk am Pranger

Trotz des kriegerischen Einfalls Russlands in seine ukrainische Heimat, bleibt der Ex-Bayern-Star Anatolij Tymoschtschuk zunächst bei seinem russischen Klub Zenit St. Petersburg. Eine Tatsache, die bei vielen keinen Gefallen findet. In einem emotionalen Statement wird Tymoschtschuk von einem alten Weggefährten heftig kritisiert.

Der Ukrainer Anatoliy Tymoschtschuk gewann in der Saison 2012/13 mit dem FC Bayern das Triple.

München/St. Petersburg - Seit das russische Militär in kriegerischer Absicht ins Nachbarland Ukraine einmarschiert ist, haben sich viele Profisportler und Trainer aus der Ukraine und anderen Ländern solidarisch erklärt und sich von ihren russischen Klubs getrennt. Doch einer schwört seinem Verein bisher noch die Treue: Anatolij Tymoschtschuk.

Der Ukrainer, der von 2009 bis 2013 für den FC Bayern spielte und in der Saison 2012/13 mit den Münchner das Triple gewann, ist seit 2016 als Co-Trainer beim russischen Klub Zenit St. Petersburg tätig und hat diesen bisher, trotz des Angriffs Russlands auf sein Geburtsland Ukraine, auch noch nicht verlassen.

Ukrainer Tymoschtschuk bleibt seinem Russen-Klub treu

Schon als Spieler war Tymoschtschuk für Zenit aktiv, gewann mit dem Klub 2007 die russische Meisterschaft, die erste nach 23 Jahren für Zenit, und 2008 den UEFA-Pokal. Seine Treue dem Verein gegenüber bringt dem 42-Jährigen in der aktuellen politischen Situation allerdings ziemliche Kritik ein.

Yevgen Levchenko, der von 2002 bis 2009 gemeinsam mit Tymoschtschuk für die ukraininische Nationalmannschaft auflief, sprach seinen einstigen Mitspieler in einem offenen Brief an."Tolya, wie kann das sein? Du kommst aus der Ukraine. Wie kannst du schweigen und weiter dort arbeiten?", so Levchenko.

Ehemaliger Mitspieler kritisiert Ex-Bayern-Star Tymoschtschuk scharf

Im Gegensatz zu Tymoschtschuk haben andere Ukrainer wie Andreij Voronin (Co-Trainer bei Dynamo Moskau) oder Yaroslav Rakitskiy (Spieler bei Zenit St. Petersburg) Russland und ihre Klubs aus Protest gegen den Krieg in ihrer Heimat bereits verlassen. Tymoschtschuk selbst hat sich - jedenfall bisher - noch nicht gegen den russischen Überfall gestellt.