Uefa entzieht St. Petersburg das Champions-League-Finale - München geht (vorerst) leer aus

Mit Blick auf den russischen Angriff auf die Ukraine wird das Finale der Champions League nicht wie geplant in St. Petersburg stattfinden. Jetzt steht der neue Ort fürs Endspiel fest, München geht (vorerst) leer aus.

Das Champions-League-Finale 2025 findet in der Allianz Arena statt. (Archivbild)

Nyon/München - Das diesjährige Finale der Champions League wird von St. Petersburg nach Paris verlegt. Darauf hat sich das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (Uefa) geeinigt.

Grund für die Verlegung ist der russische Angriff auf die Ukraine. Das Endspiel am 28. Mai war bislang in der WM-Arena in Wladimir Putins Heimatstadt vorgesehen.

Krieg in der Ukraine: Kein Champions-League-Finale in St. Petersburg

Am Zeitpunkt ändert sich allerdings nichts: Das Finale der Champions League findet am 28. Mai um 21 Uhr im Stade de France von Paris statt.

Damit geht München leer aus, auch über eine Austragung des Endspiels in der bayerischen Landeshauptstadt wurde zeitweise spekuliert. Hier wäre dann ein möglicher Tausch eine Option gewesen, denn in München findet das Endspiel 2025 statt.

Zudem teilte die Uefa mit, dass russische und ukrainische Klubs sowie die jeweiligen Nationalmannschaften ihre Heimspiele bis auf Weiteres an einem neutralen Veranstaltungsort austragen müssen.