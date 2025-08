Überraschung: Thomas Müller im FC-Bayern-Mannschaftstraining dabei

Thomas Müller trainiert im Teamtraining des FC Bayern mit. Die Vollzugsmeldung für seinen Wechsel in die MLS steht noch aus.

Schau an, schau an! Am Dienstag war erneut ein prominenter Trainingsgast an der Säbener Straße zu sehen: Thomas Müller trainierte zusammen mit seinen ehemaligen Teamkollegen vom FC Bayern. Der 35-Jährige gab beim Abschlussspiel in gewohnter Manier seine Anweisungen und wirkte dabei voll integriert. Als wäre er nie weg gewesen...

Bereits vergangene Woche trainierte Müller an der Säbener Straße und absolvierte gemeinsam mit Bayerns Reha-Coach Simon Martinelli einige Pass- und Koordinationsübungen. Er hat vom Verein grundsätzlich die Erlaubnis erhalten, sich auf dem Trainingsgelände fit zu halten – ähnlich wie andere Spieler in der Vergangenheit.

Thomas Müller: Neuer Vertrag beim FC Bayern kein Thema

Es ist denkbar, dass er noch einige Zeit im Training dabei ist, ehe sein Wechsel in die MLS ansteht. Ein neuer Vertrag bei den Bayern ist nach AZ-Informationen kein Thema.

Der Ur-Bayer wird seine Karriere wie geplant in der MLS fortsetzen, aller Voraussicht nach in Kanada bei den Vancouver Whitecaps. Berichten zufolge sollte Müller am Wochenende nach Kanada fliegen, um dort einen Vertrag bis 2026 zu unterschreiben. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.