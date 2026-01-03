Überraschender Deal! FC Bayern leiht 18-jähriges Talent aus Gambia aus
Der FC Bayern hat einen 18 Jahre alten Fußballer aus Gambia verpflichtet. Bara Sapoko Ndiaye wird von den Gambinos Stars Africa bis Ende Juni ausgeliehen, wie der Bundesliga-Tabellenführer mitteilte. Ndiaye fehlt beim Trainingsauftakt an diesem Wochenende wegen einer kleinen Verletzung noch und stößt erst später zum Profiteam von Coach Vincent Kompany. Weitere Details zu der Neuverpflichtung gaben die Münchner zunächst nicht bekannt.
Ndiaye spielte im Sommer 2025 bereits gegen den FC Bayern
Gambinos Stars Africa ist eine Fußball-Akademie im westafrikanischen Gambia. Diese kooperiert mit dem FC Bayern und dem Los Angeles FC über deren gemeinsames Joint Venture Red&Gold Football.
Im Sommer war Bara Sapoko Ndiaye in seiner Zeit als Testspieler beim Grasshopper Club Zürich bereits in einem Vorbereitungsspiel gegen die Münchner zum Einsatz gekommen.
