Überraschender Deal! FC Bayern leiht 18-jähriges Talent aus Gambia aus

Der FC Bayern startet am Wochenende in die Vorbereitung auf die restliche Saison. Zugleich verkünden die Münchner eine überraschende Verpflichtung.
Bara Sapoko Ndiaye war im Sommer als Leihspieler für den Grasshopper Club Zürich aktiv und nahm dabei auch in einem Testspiel gegen den FC Bayern teil.
Bara Sapoko Ndiaye war im Sommer als Leihspieler für den Grasshopper Club Zürich aktiv und nahm dabei auch in einem Testspiel gegen den FC Bayern teil. © IMAGO

Der FC Bayern hat einen 18 Jahre alten Fußballer aus Gambia verpflichtet. Bara Sapoko Ndiaye wird von den Gambinos Stars Africa bis Ende Juni ausgeliehen, wie der Bundesliga-Tabellenführer mitteilte. Ndiaye fehlt beim Trainingsauftakt an diesem Wochenende wegen einer kleinen Verletzung noch und stößt erst später zum Profiteam von Coach Vincent Kompany. Weitere Details zu der Neuverpflichtung gaben die Münchner zunächst nicht bekannt.

Ndiaye spielte im Sommer 2025 bereits gegen den FC Bayern

Gambinos Stars Africa ist eine Fußball-Akademie im westafrikanischen Gambia. Diese kooperiert mit dem FC Bayern und dem Los Angeles FC über deren gemeinsames Joint Venture Red&Gold Football.

Im Sommer war  Bara Sapoko Ndiaye in seiner Zeit als Testspieler beim Grasshopper Club Zürich bereits in einem Vorbereitungsspiel gegen die Münchner zum Einsatz gekommen.

