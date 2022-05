U17-Bundestrainer Meister über Paul Wanner: "Er hat den Anspruch, zu führen"

Beim FC Bayern bekam er zuletzt von Trainer Julian Nagelsmann sein Fett weg, jetzt will sich Top-Talent Paul Wanner bei der U17-EM in Israel beweisen.

München - Die deutsche U17-Nationalmannschaft startet am heutigen Montag mit dem Gruppenspiel gegen Italien in die Europameisterschaft in Israel. Mit dabei: Paul Wanner vom FC Bayern.

Nagelsmann kritisiert Umfeld von Paul Wanner

Im Winter hatte der 16-Jährige als jüngster Debütant in der Geschichte des deutschen Rekordmeisters für Schlagzeilen gesorgt, zuletzt soll er mehr und mehr unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten gewesen sein.

Trainer Julian Nagelsmann gefiel das gar nicht, er forderte bessere Leistungen von dem hoffnungsvollen Talent und übte deutliche Kritik: "Paul ist 16 Jahre und ein Jung-Profi bei Bayern München. Mir ist das alles die letzten Wochen im Hintergrund des Spielers zu unruhig gewesen. Da bin ich ganz offen und ehrlich. Das ist nicht ganz so mein Fall."

Das sagt U17-DFB-Coach Marc-Patrick Meister über Paul Wanner

Wanners Trainer Marc-Patrick Meister bei der deutschen U17 hält große Stücke auf den offensiven Mittelfeldspieler, der in seinen bisher neun Einsätzen in der DFB-Auswahl drei Treffer erzielte.

Das auch auf dem Flügel einsetzbare Talent hätte auch für Österreich spielen können und war für eine Beförderung in einen älteren Jahrgang im Gespräch. Im "kicker"-Interview antwortete Meister auf die Frage, wie er Wanner von der U 17 überzeugt habe: "Er war von Anfang an Teil des 2005er-Jahrgangs bis hin zum Händeschütteln nach unserer Qualifikation in Glasgow, wo er erstmals wieder mit dabei war. Da hatte er drei Partien über 90 Minuten absolviert, zweimal die besten Laufwerte und defensiv unheimlich gearbeitet."

Meister: "Er hat den Anspruch, zu führen"

Paul Wanner ist Sohn einer Österreicherin und eines Deutschen, er wurde in Dornbirn geboren, wuchs aber in Baden-Württemberg auf.

Für Meister steht fest, dass sich Wanner sehr mit der Mannschaft identifiziere: "Sein Zuhause in den U-Teams hat er bei uns und auch den Anspruch, zu führen. Er freut sich nicht nur auf das Turnier, sondern will da auch etwas reißen."

Meister: "Unsere Jungs wollen zeigen, was sie können"

In Israel erwartet U17-Coach Meister "einen harten Wettbewerb in einer engen Gruppe", wie er gegenüber "dfb.de" betonte.

"Wir wollen unser Niveau übertreffen, ins Finale einziehen und es gewinnen", sagte Deutschlands U17-Coach Marc-Patrick Meister im "kicker"-Interview. (Archivbild) © imago images/Eibner

Über die Ziele bei der EM sagte er: "Unsere Jungs wollen zeigen, was sie können und sich auf dem höchsten Level präsentieren. Für uns ist es eine neue Erfahrung, Spiele zu bestreiten, die direkt eine Entscheidung bringen. Diese Erfahrung der K.-o.-Spiele ist wichtig für uns. Wir wollen sie hier mitnehmen und natürlich auch erfolgreich sein."