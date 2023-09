Tuchel kommt nach Sieg gegen Gladbach ins Schwärmen: "Beste zweite Halbzeit in dieser Saison"

Der FC Bayern gewinnt in Gladbach das dritte Spiel in Folge. Nach der Partie war Trainer Thomas Tuchel zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft.

München - Drei Spiele, drei Siege und mit der Einwechslung von Siegtorschütze Mathys Tel ein glückliches Händchen bewiesen. Nach dem 2:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach kam selbst Bayern-Trainer Thomas Tuchel ein Schmunzeln über die Lippen. Der 50-Jährige sagte nach der Partie am Sky-Mikrofon: "Die zweite Halbzeit war die beste Halbzeit, die wir in dieser Saison gespielt haben. Ich finde, wir haben hochverdient gewonnen."

Tuchel muss ein- oder zweimal ausschlafen, um Transfer-Fiasko zu verdauen

Vor dem Hintergrund des Transfer-Fiaskos am Freitag war es für Tuchel umso wichtiger, die drei Punkte gegen den Angstgegner vom Niederrhein mit nach Münchner zu bringen: "Es war wichtig, es gab jetzt viele Geräusche. Es war eine sehr gute Reaktion." Ganz verdaut hatte der Coach den Deadline-Day aber noch nicht, nachdem der Transfer seines Wunsch-Sechsers Joao Palhinha (28) in letzter Sekunde scheiterte.

"Ich bin traurig, weil ich weiß, was Joao unserem Team gegeben hätte", erklärte der Trainer des deutschen Rekordmeisters. "Aber wir haben jetzt ein bisschen Zeit mit der Länderspielpause. Ein- oder zweimal ausschlafen und dann geht es wieder." Dass durch den dünnen Kader in dieser Saison das ein oder andere Mal auch Improvisation-Geschick abverlangt wird, zeigte sich schon gegen die Borussia.

FC Bayern: Laimer muss erneut als Rechtsverteidiger ran

Nachdem Noussair Mazraoui früh den gelben Karton sah, beorderte Tuchel seinen Neuzugang Konrad Laimer auf die Rechtsverteidiger-Position. Auch wenn sich die Freude beim Österreicher über seine vermeintlich neue Position sichtlich in Grenzen hielt, war er zufrieden, seinen Teilen am Bayern-Sieg beisteuern zu können.

"Ich sage es mal so: Am Ende hat es einfach Spaß gemacht zu spielen. Wo das dann am Ende ist, das entscheidet immer der Trainer. Aber ich bin am liebsten auf dem Platz", erklärte Laimer gegenüber "Sky". Die nächste Chance dazu hat die Nummer 27 des FC Bayern am Freitag in zwei Wochen. Da steht das Topspiel gegen Leverkusen an.