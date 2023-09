Noten zu Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern: Traum-Joker Tel durchbricht den Gladbach-Fluch

Angstgegner besiegt! Nach fünflosen Spielen in Folge gewinnt der FC Bayern erstmals wieder gegen Borussia Mönchengladbach. Die Noten für die Bayern-Stars.

Mönchengladbach - Hart erkämpfter Sieg für den FC Bayern! Am Samstag setzten sich die Münchner in einer zähen Partie mit 2:1 bei Borussia Mönchengladbach durch. Ko Itakura brachte die Hausherren in der 29. Minute nach einer Ecke per Kopfball zur Führung, Leroy Sané sorgte in der 57. Minute für den Ausgleich. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Mathys Tel (87.).

Die Noten für den FC Bayern:

SVEN ULREICH - NOTE 3: Nummer eins auf Zeit bis Platzhirsch Manuel Neuer wieder spielfit ist. Hatte keine Chance gegen Itakuras stark ins lange Eck gesetzten Kopfball – 0:1. Ansonsten sicher und souverän, musste allerdings gegen sehr defensiv eingestellte Gladbacher kaum eingreifen.

NOUSSAIR MAZRAOUI - NOTE 4: Der Marokkaner mit viel Energie und Feuer, jedoch eine Spur zu viel. Weil er nach einem Foul zu heftig bei Schiedsrichter Aytekin beschwerte, sah er Gelb wegen Meckerns (22). Danach gehandicapt in den Zweikämpfen und etwas vorsichtiger. Aber auch weil sein Vortrag defensiv wie offensiv zu dünn war, nahm Trainer Tuchel Mazraoui zur Pause runter.

DAYOT UPAMECANO - NOTE 3: Hat böse Erinnerungen an Gladbach und Mitte Februar als er beim 2:3 nach nur acht Minuten Rot wegen einer Notbremse sah. Wenn der Franzose am Ball war, ging stets ein Raunen durch den Borussia-Park. Auch nicht wirklich konsequent am Mann vor dem 0:1.

MIN-JAE KIM - NOTE 4: Der Neuzugang vom SSC Neapel hatte bei einer dicken Kopfballchance von Gladbachs Friedrich das Nachsehen – kam nicht recht in den Luftzweikampf. Ansonsten solide, lief viele Bälle ab. Stets mit harten Duellen gegen den neuen Gladbacher Hünen Cvancara. Machte eine unglückliche Figur in der Entstehung des 0:1 – zu passiv.

Kimmich überzeugt als Zweikämpfer und Assistgeber

ALPHONSO DAVIES - NOTE 4: Der Linksverteidiger konnte sich kaum durchsetzen in seinen Offensiv-Zweikämpfen, machte hin und wieder ein paar hübsche Haken, doch es fehlten Power und Präzision. Hatte einige Abspielfehler zu viel im Programm. Steigerte sich wie fast alle Mitspieler in der zweiten Halbzeit.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 2: Der Sechser, diesmal wegen Müllers Startelf-Einsatz nicht Kapitän, schien bei der Kopfballverlängerung von Wöber nicht gut im Raum zu stehen. Ballverteiler mit zu wenig Tempo in seinen Aktionen, dafür jedoch einem wunderbaren Chipball in den Lauf von Sané vor dem 1:1. In den Zweikämpfen einer der Besten.

LEON GORETZKA - NOTE 3: Hat sich seinen Platz als zweiter Sechser neben Kimmich wiedererkämpft und wurde dennoch von Bundestrainer Flick nicht für die September-Länderspiele nominiert. Die Reaktion? Zunächst engagiert, aber dann desorientiert. Stand beim 0:1 durch Itakuras Kopfball viel zu passiv, nur Beobachter. Gewann nahezu jeden Offensiv-Kopfball, jedoch ohne Ertrag. Dazu viel Schusspech. Raus nach 81 Minuten.

Sané weiter in Topform - Kane erstmals torlos

LEROY SANÉ - NOTE 2: Der Außenbahnspieler aktuell in Top-Form. Zog immer wieder von der Rechtsaußen-Position in die Mitte. Nach Zuspiel von Müller mit viel Drive und Zug zum Tor, doch sein Rechtsschuss krachte an die Latte (39.) - Pech. Nach der Pause mit engagierten Dribblings und feiner Vollendung des Kimmich-Zuspiels zum 1:1 – schon sein dritter Saisontreffer.

THOMAS MÜLLER - NOTE 3: Erstmal nach seiner durch die Hüftblessur verpatzten Vorbereitung in der Anfangself. Ging als Kapitän voran, wollte das Spiel stets schnell machen. Setzte seine Mitspieler, wie Sané bei dessen Chance, mit schlauen Zuspielen gut in Szene. Suchte vor allem immer wieder Kumpel Kane. Nach 69 Minuten ausgewechselt.

KINGSLEY COMAN - NOTE 4: Diese Saison noch ohne Scorerpunkt. Begann als Linksaußen, kam jedoch zu selten an der Abwehr der Borussia vorbei, blieb mit seinen Dribblings immer wieder hängen. Stark, wenn er Platz hatte, um Tempo aufzunehmen. Musste nach 69 Minuten Gnabry weichen.

HARRY KANE - NOTE 4: Dritter Bundesliga-Starteinsatz, erstmals Graubrot für den Ü-100-Millionen-Euro-Neuzugang. Ein Schuss, der geblockt wurde, mehr kam nicht vom Mittelstürmer in Halbzeit eins. Meist lief das Spiel am gefeierten Neueinkauf komplett vorbei. Kämpfte jedoch vorbildlich, war sich für keinen Defensiv-Zweikampf zu schade.

Laimer überzeugt rechts hinten - Tel mit perfektem Joker-Einsatz

KONRAD LAIMER - NOTE 2: Der Neuzugang von RB Leipzig kam zu Beginn der zweiten Halbzeit für Mazraoui, um mehr Tempo und Zielstrebigkeit auf die rechte Seite zu bringen. Wirkte bissiger und kraftvoller, mit viel Dynamik nach vorne. Sehr gute Flanke auf Gnabry, der per Kopf das mögliche 2:1 vergab.

SERGE GNABRY - NOTE 4: Blieb zunächst draußen, weil Müller als zweite Spitze den Vorzug bekam. Nach seiner Einwechslung (69.) für Coman hatte Gnabry (eigentlich Linksaußen) in Mittelstürmer-Position sofort die Mega-Chance auf das 2:1, köpfte jedoch Gladbachs Torwart Nicolas an – hätte das 2:1 sein müssen.

ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING - NOTE 3: Der Mittelstürmer, eigentlich nur die Nummer drei im Neuner-Ranking hinter Kane und Mathys Tel, kam in der 69. Minute für Müller, arbeitete neben Kane viel mit dem Rücken zum Tor. Schuf Räume, machte den Weg für die Mitspieler frei.

MATHYS TEL - NOTE 1: Das 18-jährige Teenager-Talent kam als letzter Offensiv-Joker, verstärkte die linke Offensiv-Seite. Sofort mit mutigen Ballaktionen, Tempo-Dribblings und vielen Ballaktionen. Und dann der Siegtreffer per Kopf (81.) - sein zweiter Saisontreffer, sein siebtes Tor im 25. Liga-Einsatz.

MATTHIJS DE LIGT - OHNE NOTE: Kam in der Nachspielzeit für Kane, um etwas Zeit von der Uhr zu nehmen. Sicher enttäuscht über seine Reservisten-Rolle, der niederländische Innenverteidiger. Agierte als Sechser.