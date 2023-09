Bundesliga im Liveticker zum Nachlesen: Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern - Endstand 1:2

Das Spiel ist aus! Die Bayern gewinnen in Gladbach mit 2:1! Dabei begannen die Münchner zwar druckvoll, doch die Elf vom Niederrhein mauerte und erzielte noch vor der ersten Hälfte die Führung in Person von Itakura. In der zweiten Hälfte pressten die Jungs von Thomas Tuchel den Gegner tief in die eigene Hälfte. Nach 57 Minuten war es dann Sané, der für den Ausgleich sorgte. Tuchel bewies in der Schlussviertelstunde ein gutes Händchen und brachte Tel. Der Joker stach eiskalt zur Führung. Damit bleiben die Bayern in der Bundesliga ungeschlagen. Wir verabschieden uns damit aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch ein schönes Rest-Wochenende!