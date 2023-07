Transferstau beim FC Bayern: Warten auf Durchbruch bei Wunschspieler Kane

Der Kader des FC Bayern befindet sich weiter in einem Veränderungsprozess. Größtes Transferziel bleibt weiterhin Harry Kane.

Tokio - In den zentralen Transferfragen des FC Bayern wird weiter auf einen entscheidenden Durchbruch gewartet – auch im fernen Asien.

Der Fokus von Trainer Thomas Tuchel liegt in Tokio zwar ganz auf der Vorbereitung auf den in drei Wochen anstehenden Bundesliga-Start. Aber es gibt zugleich einen ständigen Kontakt mit Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und dem Technischen Direktor Marco Neppe, die extra in München geblieben sind, um insbesondere den womöglich 100 Millionen Euro teuren Königstransfer von Tottenham-Stürmer Harry Kane voranzutreiben.

Hängepartien um Bayern-Wunschspieler Kane und Walker

"Wir sind im ständigen Austausch, weil sich die Dinge entwickeln", sagte Vereinspräsident Herbert Hainer zum Auftakt der Asienreise in Tokio. Eigentlich sollte es am Freitag in London zu einer weiteren Verhandlungsrunde von Dreesen mit Tottenham-Chef Daniel Levy kommen – zufällig an Kanes 30. Geburtstag. Doch Levy soll den Termin abgesagt und auf nächste Woche verschoben haben, der Poker zieht sich also weiter hin.

Unklarheit bei Kane-Transfer: FC-Bayern-Trainer Tuchel bleibt entspannt

Tuchel gab sich in Tokio bislang gelassen. Die Hängepartien um Wunschstürmer Kane und Außenverteidiger Kyle Walker (33), der von Manchester City geholt werden soll, bereiteten ihm kein besonderes Kopfzerbrechen. Es sei Teil des Geschäftes, dass noch einige Akteure den Verein während der Transferperiode bis zum 1. September verlassen könnten.

Neue Transfers – welche Bayern müssen gehen?

Torwart Yann Sommer (34), den es zu Inter Mailand zieht, und Stürmerstar Sadio Mané (31), der für viel Geld nach Saudi-Arabien gehen könnte, gelten als heißeste Kandidaten. "Wir sind nicht das erste Fußballteam, das während der Transferphase Wechsel erlebt. Und wir werden nicht das letzte sein", bemerkte Tuchel: "Die Transferperiode geht noch einige Wochen."

Bei Kane, mit dem sich die Bayern über ein mehrjähriges Engagement einig sein sollen, warten die Bayern auf jenes "Einknicken" auf Tottenham-Seite, das Ehrenpräsident Uli Hoeneß optimistisch angekündigt hatte. Auch Walker ist wie Kane bei seinem aktuellen Klub noch ein Jahr gebunden, was Verhandlungen erforderlich macht.

Noch ist die Torwart-Situation beim FC Bayern unklar

Und Torwart Sommer, der bei Inter Mailand die Nachfolge des zu Manchester United gewechselten Andre Onana antreten will, wird vorerst noch benötigt. Die Ungewissheit, wann Kapitän Manuel Neuer nach seinem Beinbruch ein Wettkampf-Comeback wagen kann, macht die Situation kompliziert.

Nachdem Alexander Nübel an den VfB Stuttgart ausgeliehen wurde, wünscht Tuchel wohl erst einen Ersatz für Sommer vor dessen Abgang aus München.