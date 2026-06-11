Transfer rückt näher: Jetzt kommt Bewegung bei Bayerns Außenverteidigern rein

Jetzt könnte es ganz schnell gehen, der Wechsel von Nathaniel Brown zum FC Bayern rückt immer näher. Auf der Verkaufsseite könnte sich bei den Außenverteidigern der Münchner noch was tun.

Er war der absolute Wunschspieler des FC Bayern auf der Außenverteidiger-Position – und nun rückt sein Transfer immer näher. Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt wird wohl in Kürze bei den Münchnern unterschreiben, laut "Bild" gab es einen Durchbruch in den Verhandlungen zwischen Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche und Bayern-Sportboss Max Eberl. Die Ablöse für den 22-jährigen Nationalspieler soll bei knapp 65 Millionen Euro liegen, offen sei nur noch die Aufteilung von fester Zahlung und Boni, heißt es.

Auf die Verpflichtung von Brown hatten sich die Bayern-Verantwortlichen nach AZ-Informationen kürzlich intern festgelegt, offen war nur, wie viel Geld man für den DFB-Star ausgeben wollte. Browns Vertrag läuft bis 2030, sein Marktwert liegt bei 40 Millionen Euro. Bayern-Trainer Vincent Kompany soll sich für eine Verpflichtung des Linksverteidigers starkgemacht haben.

Ito, Davies oder Laimer könnten den FC Bayern verlassen

Brown, der beim deutschen WM-Auftakt gegen Curacao am Sonntag in der Startelf stehen wird, hatte zuletzt bezüglich seiner Zukunft gemauert. "Ich konzentriere mich voll und ganz auf die WM. Deswegen werde ich das nicht kommentieren", sagte er in einer Medienrunde am vergangenen Donnerstag. Gerüchte um einen möglichen Bayern-Wechsel wollte er aber auch zuvor schon im Trainingslager in Herzogenaurach nicht dementieren.

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Frankfurt hatte den gebürtigen Amberger im Januar 2024 für drei Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg verpflichtet, er spielte die laufende Saison bei den Franken aber damals noch zu Ende. Danach ging es für Brown steil nach oben – so rasant, dass jetzt sogar der FC Bayern zuschlägt. Bei den Münchnern könnte als Folge des Brown-Deals Bewegung auf der Verkaufsseite reinkommen. Neben Hiroki Ito würde Bayern auch Alphonso Davies bei einem guten Angebot abgeben, zudem hat Konrad Laimer seinen 2027 auslaufenden Vertrag bislang nicht verlängert. Da wird sich noch was tun bei Bayerns Außenverteidigern.