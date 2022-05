Trainingsanalyse 2.0 - die neue riesen Leinwand am FC Bayern Trainingsgelände ist da

FC-Bayern-Coach Julian Nagelsmann ist beim Training jetzt öfter am iPad zu finden. Er surft nicht etwa, sondern nutzt das Gerät für eine völlig neue Art der Trainingsanalyse mit riesiger Leinwand.

In der Allianz-Arena hängen die größten Video-Leinwände Europas - am Trainingsgelände vom FC Bayern kommt eine weitere hinzu

München - Ob alle Mitarbeiter des FC Bayern an der Säbener Straße wussten, was da passierte? Am Trainingsgelände des FC Bayern München tauchte ein ominöser weißer Container auf. Der Inhalt? Eine riesige Leinwand, die Spielzüge zeigen soll. Coach Julian Nagelsmann organisierte das neue technische Spielzeug.

Video-Leinwand beim FC Bayern - nicht nur in der Allianz-Arena

Die Allianz-Arena schmückt sich gerne mit der Eigenschaft, die größten Video-Leinwände Europas unter dem Dach hängen zu haben. Und tatsächlich, beim Besuch in der Heimspielstätte des FC Bayern gibt es für die Fans alle strittigen und schönen Szenen in bester Qualität zu sehen. Ob die Spieler während der 90 Minuten ebenfalls einen Blick darauf werfen, ist allerdings fraglich – sie müssen ja arbeiten.

Julian Nagelsmann organisiert wieder eine Leinwand für seine Spieler

Damit sie trotzdem in den Genuss kommen, die eigenen Spielzüge noch mal in bester Auflösung zu sehen, bedient sich Cheftrainer Julian Nagelsmann eines einfachen Tricks, den er schon in seiner Zeit bei der TSG Hoffenheim verwendet hat: Er ließ kurzerhand eine Leinwand am Trainingsgelände an der Säbener Straße aufstellen.

Spielsituationen im Training entschlüsseln

Denn Fußball-Fans aller Spielklassen kennen das Problem: Auf dem Trainingsplatz ertönt ein Pfiff und das Trainerteam holt die Mannschaft zur Analyse der Spielsituation zusammen. Logisch, dass die letzte Situation bei jedem anders aussah. Beim FC Bayern kann das Trainerteam jetzt das Problem elegant umgehen. Die neue Video-Leinwand zeigt Positionen und Spielzüge in der Wiederholung.

Trainingsanalyse 2.0 - mit dem iPad auf Fehlersuche

Immer öfter wird man Julian Nagelsmann bei Training jetzt mit einem iPad in der Hand auf dem Rasen sehen. Damit steuert der Meistertrainer die Kameras und kann Lösungen und Verbesserungen direkt einzeichnen. Die Spieler müssen nicht in einen Kreis gerufen werden, sondern sehen die Informationen auf der Leinwand direkt von ihren Positionen. Aus verschiedenen Kameraperspektiven lernen die Spieler im besten Fall für das nächste Spiel.

Auch neue Spielzüge laufen auf der FC Bayern Leinwand

Doch nicht nur für Fehleranalysen wird Coach Nagelsmann das neue technische Stück benutzen. Auch neue Spielzüge können über das System eingeübt und bereits vorab visualisiert werden. Was es bringt, können die Fans dann am Samstag um 15:30 beim Gastspiel in Wolfsburg sehen (Live bei Sky oder im AZ-Liveticker). Entweder an der eigenen "kleinen" Fernseh-Leinwand im heimischen Wohnzimmer oder direkt in der VfL-Arena.