Torwart-Schock beim FC Bayern: Wie geht es nach dem Ausfall von Urbig weiter?

Jonas Urbig reist verletzungsbedingt vorzeitig von der Nationalmannschaft ab. Die Sorgen des FC Bayern auf der Torwartposition werden damit wieder größer – und das ausgerechnet vor dem Champions-League-Kracher gegen Real Madrid.

Es ist kaum zu glauben: Mit dem an guten Tagen noch immer auf Weltklasse-Niveau agierenden Manuel Neuer, dem jüngst erstmals für die Nationalmannschaft nominierten Jonas Urbig und dem stets verlässlichen Routinier Sven Ulreich verfügt der FC Bayern über eines der besten Torwart-Trios in ganz Europa – und trotzdem müssen die Münchner im bislang wichtigsten Spiel dieser Saison bei Real Madrid (7. April) im schlimmsten Fall womöglich auf den gerade einmal 16-jährigen Leonard Prescott zurückgreifen.

Realität ist dieses Szenario freilich noch nicht, seit Donnerstagabend ist es aber nicht mehr ganz ausgeschlossen. Wie der Rekordmeister mitteilt, hat sich Urbig bei der Nationalmannschaft eine Kapselverletzung im rechten Knie zugezogen und wird daher vorzeitig aus dem DFB-Camp abreisen.

FC Bayern mit großen Verletzungssorgen im Tor

Bundestrainer Julian Nagelsmann gab zwar leichte Entwarnung und sprach lediglich von einer "Vorsichtsmaßnahme": "Ich wollte ihn nicht durchjagen, das bringt ihm nichts und uns nichts", so der Bundestrainer. Klar ist aber auch: Vor der anstehenden, entscheidenden Saisonphase herrscht bei den Bayern auf der Torwartposition Alarm!

Ulreich, der im Topspiel gegen Leverkusen zwar eine starke Leistung gezeigt, sich dabei aber einen Muskelbündelriss zugezogen hat, wird in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen.

Auch bei Neuer gibt es weitere Fragezeichen. Der Kapitän des Rekordmeisters hat sich zuletzt zwei Muskelfaserrisse hintereinander zugezogen und arbeitet während der aktuellen Länderspiel-Periode auf seine Rückkehr hin. Wann er wieder zur Verfügung steht, ist noch unklar. Der Blick auf seine jüngste Verletzungshistorie – Neuer hat in dieser Saison bereits drei Muskelfaserrisse erlitten – gibt jedenfalls wenig Grund zur Hoffnung.

Feiert ein 16-Jähriger sein Debüt gegen Real Madrid?

Bleibt noch Urbig, der zu Beginn der Saison ebenfalls wegen eines Muskelfaserrisses im Adduktorenbereich ausgefallen war und zuletzt aufgrund einer Gehirnerschütterung passen musste. Wie lange der 22-Jährige nun ausfällt, ist nicht bekannt. Eine Kapselverletzung im Knie ist bei einem 1,89-Meter-Hünen, der als Torhüter naturgemäß auf seine Sprungkraft angewiesen ist, aber nicht zu unterschätzen.

Leonard Prescott steht beim FC Bayern ungewollt plötzlich wieder im Blickpunkt. © IMAGO/Markus Ulmer

Ob der 16-jährige Prescott tatsächlich im Viertelfinal-Kracher gegen Real Madrid zwischen die Pfosten muss, wird sich zeigen. Über ein mögliches Debüt des Deutsch-Amerikaners war bereits im Vorfeld des Achtelfinal-Rückspiels gegen Atalanta Bergamo diskutiert worden, nachdem Neuer und Ulreich ausfielen und Urbig aufgrund seiner Gehirnerschütterung auf der Kippe gestanden war.

Im aus Bayern-Sicht schlimmsten Fall würde er sein erstes Profispiel nun womöglich gegen Real Madrid absolvieren. Es wäre kaum zu glauben...