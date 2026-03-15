Torwart-Alarm beim FC Bayern! Jetzt fällt auch Ulreich mehrere Wochen aus

Nach Manuel Neuer und Jonas Urbig fällt beim FC Bayern nun auch Sven Ulreich wochenlang aus. Die Torhüter-Misere beim Rekordmeister spitzt sich zu.

Diese Pechsträhne lässt die Verantwortlichen fassungslos zurück, da hilft nur noch Galgenhumor. Alles total irrwitzig, wenn es nicht so tragisch wäre für die Betroffenen. Sven Ulreich, der Held für einen Tag, der Retter des 1:1 bei Bayer Leverkusen, der dritte Mann, der Fanliebling – nun ist auch er verletzt. Und zwar schwer. Laut Vereinsangaben vom Sonntagnachmittag hat sich der 37-Jährige "einen Muskelbündelriss in den Adduktoren rechts zugezogen. Dies ist das Ergebnis einer eingehenden Untersuchung durch die medizinische Abteilung des FC Bayern. Damit fällt der Torhüter zunächst aus." Klarer Fall von: Das gibt’s doch nicht! Was hat das Torhüter-Team der Münchner aktuell verbrochen? Welche Mächte haben sich gegen Manuel Neuer & Co. verschworen?

Der Stammtorhüter, der Platzhirsch, der fünfmalige Welttorhüter und Weltmeister von 2014 erlitt in dieser Saison bereits drei Muskelfaserrisse. Zuletzt am 6. März beim 4:1 gegen Mönchengladbach. Neuer, der 39-Jährige, der Ende dieses Monats 40 wird, spürt die Gesetze der Natur. Für ihn kam Jonas Urbig (22) rein. Der Stellvertreter, der Kronprinz, der Hoffnungsträger. Beim 6:1 in Bergamo passierte ein blöder Zusammenprall in der Nachspielzeit: Kopfverletzung, Krankenhaus, Gehirnerschütterung. Es schlug die Stunde von Onkel Ulle, dem Publikumsliebling.

Ulreich-Sprechchöre nach dem Spiel in Leverkusen

Das 1:1 in Leverkusen war sein erstes Pflichtspiel seit eineinhalb Jahren – und wie sich nun herausstellte: für längere Zeit sein letztes. Die schöne, so emotionale Comeback-Story? Ein Stunden-Glück. Die rührenden Momente, als Leon Goretzka nach Abpfiff Ulreich vor die Kurve schubste und der mit Sprechchören der Fans für seine Glanzparaden, für seine Loyalität und fürs einfach Ulle-Sein gefeiert wurde? Passé. Bescheiden meinte der "Man of the match" (Max Eberl), der Aushilfsheld: "Die Jungs kennen mich schon lange und wissen: Wenn ich gebraucht werde, bin ich da." Alle für Ulle, Ulle für alle.

Noch mal zusammengefasst: Die Nummer eins? Erneut in der Reha, parallel mit quälenden Gedankenspielen im Kopf, ob er seine Karriere Ende Mai beenden solle oder doch noch ein Jahr dranhängt. Die Nummer zwei? Urbig brummt auch der Schädel, aber anders. Bisher war kein Training möglich. Die Nummer drei? Bald mit Neuer in der Reha wiedervereinigt. Na gut, in solch krassen Fällen muss halt die Nummer vier ran.

Auch Klanac, Bayern Nummer vier, ist derzeit verletzt

Das ist Leon Klanac (19), geboren in Gräfelfing, seit Juli 2025 bei Bayern. Er hat einen Profivertrag, trainiert regelmäßig mit Harry Kane & Co. und stand bereits drei Mal im Kader von Cheftrainer Vincent Kompany. Der Stammtorhüter der U23-Mannschaft (Regionalliga Bayern) hat Talent und aktuell: eine Oberschenkelverletzung, er fehlt seit Anfang Januar. Die Torhütergruppe der Bayern kann derzeit nur Schafkopf spielen.

Genug der Scherze. Jetzt zahlt sich aus, dass die Verantwortlichen vor Beginn der Ligaphase der Champions League auf die nun rettende Idee kam, neben dem Keeper-Quartett der Profis einen fünften und einen sechsten Torhüter zu nominieren. Man kann ja nie wissen! Als da wären in der Verlosung für den Platz im Tor beim Champions-League-Rückspiel des Achtelfinals am Mittwoch gegen Atalanta Bergamo (21 Uhr, DAZN): Jannis Bärtl (19), der zweite Schlussmann des Regionalliga-Teams, und der erst 16-jährige Leonard Prescott, Torhüter der U19. Beide Teenager dürften nach Erhalt der Nachricht von Ulreichs großem Pech feuchte Finger bekommen haben. Wie gut, dass die Bayern beim Hinspiel so torgierig waren und ein 6:1-Vorsprung dabei herauskam.

Denn kurz vor Ende des 1:1 in Leverkusen hatte Ulreich, der Dayot Upamecano einen Abstoß überließ, "ein bisschen was gespürt im Oberschenkel. Ich hoffe, nichts Schlimmes", sagte er eine halbe Stunde nach Spielschluss frohen Mutes. Es kam anders. Hoffnung macht ein Nebensatz von Ulreich: "Ich glaube, Jonas ist auf einem guten Weg. Vielleicht kann er schon wieder spielen."

Medizinische, von den Ärzten vorgeschrieben Checks, werden Anfang der Woche entscheiden, ob Urbig am Mittwoch ran kann. Die Bayern brauchen dringend eine positive Torhüter-Nachricht.