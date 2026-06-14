Torschütze und Spieler des Spiels: Ex-Bayern-Hoffnung schockt die Türkei

Australien besiegt zum Auftakt die Türkei – ein gutes Omen, wenn man Weltmeister werden will. Maßgeblich beteiligt ist mit Nestory Irankunda ein ehemaliger Hoffnungsträger des FC Bayern.

Der eine fiel beim FC Bayern durch, dem anderen gelang in der vergangenen Saison beim FC St. Pauli kein einziger Treffer. Umso erstaunlicher, dass Nestory Irankunda und Connor Metcalfe die größte Bühne der Welt nutzten, um Zweifel an ihren Qualitäten als Torschützen zumindest für einen Abend zu zerstreuen. "Sie haben abgeliefert", lobte der "Sydney Morning Herald".

Gemeinsam mit dem überragenden Torhüter Patrick Beach gelang es den beiden Offensivspielern aus Australien, den WM-Hoffnungen der Türkei in Vancouver einen heftigen Dämpfer zu verpassen. Erst traf der pfeilschnelle und anschließend zum "Spieler des Spiels" gekürte Irankunda (27.), dann auch Metcalfe (75.). Danach hielt der Schlussmann der Socceroos das 2:0 bis zum Ende fest.

Irankunda: 15 Einsätze für den FC Bayern II

Irankunda, geboren in einem Flüchtlingslager in Tansania, von dort erst nach Perth ausgewandert, wurde im Sommer 2024 vom FC Bayern geholt. Der heute 20-Jährige galt als äußerst talentiert, doch über 15 Einsätze (4 Tore) in der zweiten Mannschaft des Rekordmeisters kam er nicht hinaus. Erst wurde er für ein halbes Jahr zu Grasshopper Zürich verliehen, vor einem Jahr dann an den englischen Zweitligisten FC Watford verkauft.

Nestory Irankunda (vorne) bejubelt mit den Australiern den überraschenden WM-Auftaktsieg gegen die Türkei. © IMAGO/Amy Elle/SPP (www.imago-images.de)

Als Torjäger fiel Irankunda, dessen herausragende Qualität vor allem seine extreme Schnelligkeit ist, in Europa bislang nicht auf - ebenso wie Metcalfe, der es in seinen 95 Einsätzen für St. Pauli auf gerade mal sechs Treffer bringt und im 37. Spiel für Australien nun sein erst zweites Tor erzielte. Dagegen traf Irankunda immerhin schon zum sechsten Mal im 16. Spiel.

Wegweisender Sieg? "Die Socceroos starten mit einem Knall"

Im BC Place von Vancouver, wo sonst Thomas Müller mit den Whitecaps für Furore sorgt, schossen Irankunda und Metcalfe die Australier zum ersten Auftaktsieg bei einer WM seit 2006 in Deutschland. "Die Socceroos", titelte der "Sydney Morning Herald", "starten mit einem Knall." Den wird auch der nächste Gegner gehört haben: Am Freitag treffen die Australier auf die USA.

Randnotiz für kühne Menschen: Bislang ist jede Mannschaft Weltmeister geworden, die mit einem Sieg gegen die Türkei in eine WM gestartet ist: 1954 war es die deutsche, 2002 die brasilianische.