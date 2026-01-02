Torhüter-Zeugnis beim FC Bayern: Urbig kommt Neuer immer näher

Auf der Torhüterposition ist der FC Bayern exzellent aufgestellt: Jonas Urbig hat das Zeug, Manuel Neuer zu beerben. Schon im Sommer? Der erste Teil der AZ-Halbjahreszeugnisse.

Die Weihnachtstage verbrachte Manuel Neuer am Strand, der Torhüter des FC Bayern ließ sich mit roten Rentier-Ohren vor türkisblauem Meer ablichten, daneben der Christbaum. Durchatmen, Kraft sammeln – für Neuers letztes Halbjahr als Profifußballer? Noch immer ist nicht geklärt, ob der Kapitän der Münchner, der am 27. März 40 Jahre alt wird, seinen auslaufenden Vertrag verlängert oder nicht. Bei Bayern würde eine Ära enden, Neuer kam 2011 von Schalke 04.

Leistungsmäßig wäre dem Keeper eine weitere Saison zuzutrauen, auch in der bisherigen Saison zeigte Neuer wieder seine Klasse. Im ersten Teil der AZ-Halbjahreszeugnisse sind die Bayern-Torhüter dran.

Manuel Neuer in der Hinserie mit Patzern und Paraden

Manuel Neuer: Bayerns Spielführer hat bislang keine fehlerfreie Hinrunde gespielt, im Herbst erwischte er eine schwächere Phase, patzte unter anderem bei der einzigen Saisonniederlage gegen Arsenal (1:3). Und dennoch: Über weite Strecken agierte Neuer souverän, in manchen Partien zeigte er Weltklasse-Aktionen. So etwa beim 2:1 in der Champions League gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain.

Neuer hat weiter die Ausstrahlung eines Champions, die Gegner fürchten ihn. Das kann besonders in der Königsklasse entscheidend werden. Insgesamt waren es für Neuer in 20 Pflichtspielen nur 21 Gegentore, dabei zeigte er 42 Paraden. Das letzte Spiel des Jahres in Heidenheim (4:0) verpasste er wegen eines Muskelfaserrisses.

Gutes Team: Torwarttrainer Michael Rechner, Neuer und Urbig (v.l.). © IMAGO/Philippe Ruiz

Die Frage lautet nun: Wann trifft Neuer eine Entscheidung über seine Zukunft? Er wolle sich "Zeit lassen", sagte Neuer bei Sky: "Es geht wirklich dann auch um den Moment, um zu sagen, okay, wie geht es meinem Körper? Was macht die Gesundheit? Macht es Sinn, weiterzumachen? Und diese Entscheidung, die muss ich noch ein bisschen herauszögern."

Intern rechnen die Bayern-Bosse nach AZ-Informationen mit Gesprächen im Frühjahr, rund um Neuers Geburtstag. Es gibt aktuell keine Tendenz. Dass Neuer zur WM noch einmal ins Tor der deutschen Nationalmannschaft zurückkehrt, ist unwahrscheinlich. "Ich konzentriere mich auf den Klub und will hier meine Leistung zeigen", sagte der Keeper. "Das ist für mich das Entscheidende, weil wir hier auch so viel erreichen können mit der Mannschaft." Note 2

Jonas Urbig bringt sich als Neuer-Nachfolger in Stellung

Jonas Urbig: Sollte Neuer im Sommer tatsächlich seine große Karriere beenden oder Bayern verlassen, stünde mit Urbig der passende Nachfolger parat. Der 22-Jährige kommt auf fünf Einsätze in dieser Saison, dreimal spielte er zu null, stets überzeugte er. Urbig hat sich schon viel von Neuer angeschaut, er strahlt Ruhe aus, ist souverän mit dem Ball am Fuß. Auch bei der Strafraumbeherrschung wird er immer besser. Die Bosse und Trainer Vincent Kompany trauen Urbig zu, das Neuer-Erbe anzutreten.

Und der Stammtorhüter selbst auch. "Es ist für ihn kein Problem, dass er meine Nachfolge antreten kann und wird", sagte Neuer über Urbig. "Die Unterstützung hat er auf jeden Fall von Sven (Ulreich, d. Red.) und von mir. Wir sind ein gutes Team. Wir supporten uns tagtäglich, wir versuchen immer, an unsere Grenze zu gehen, damit man die Latte auch ein bisschen höher hängt."

Sein Vertrag läuft im Sommer aus: Sven Ulreich. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Urbig habe, so Neuer weiter, "in den Spielen schon gezeigt, dass er es kann, und das wird er noch weiter tun." Bayerns Nummer zwei dürfte auch in den kommenden Wochen und Monaten zu Einsätzen kommen, im Gegensatz zu Alexander Nübel (an Stuttgart verliehen) hat Urbig eine große Zukunft bei den Münchnern vor sich. Nicht zuletzt deshalb, weil er Neuer an seiner Seite weiß. "Ich sehe mich jetzt auch in der Verantwortung, den Verein so zu unterstützen, dass es in Zukunft auf der Torwartposition positiv weitergeht“, sagte Neuer in der "At Broski Show". Gut für Urbig. Note 2

Sven Ulreich und Leon Klanac: Sowohl der Routinier als auch Youngster Klanac kamen im bisherigen Saisonverlauf nicht zum Einsatz im Profiteam. Sie unterstützen Neuer und Urbig im täglichen Training. Bei Ulreich, dessen Vertrag ausläuft, wird die Zukunft wohl davon abhängen, was Neuer macht. Ohne Note