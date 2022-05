Top-Vorbereiter: Thomas Müller sticht auch die europäische Konkurrenz aus

So mannschaftsdienlich wie er spielt kaum einer: Thomas Müller hat nicht nur in der Bundesliga die meisten Tore aufgelegt – der Bayern-Star steht auch unter den Profis der europäischen Top-Ligen an der Spitze.

25. Mai 2022 - 16:13 Uhr, aktualisiert am 25. Mai 2022 - 17:04 Uhr | AZ

Daumen hoch für eine beeindruckende Bilanz, Thomas Müller! © imago images/regios24