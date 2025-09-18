Top-Stürmer des FC Bayern: Die Kane-Ansage nach der Chelsea-Gala

„Körperlich und mental fühle ich mich so gut wie noch nie“, sagt Harry Kane nach seiner erneuten Gala gegen den FC Chelsea. Der Torjäger des FC Bayern vereint gleich mehrere Spielertypen in sich.

Als Harry Kane zum Elfmeter anlief, befanden sich Michael Olise und Konrad Laimer, das Stamm-Duo der rechten Außenbahn, in einem angeregten Taktik-Talk. Hinschauen, wenn der Penalty-King zum Strafstoß antritt? Nicht nötig. Kane verwandelte zum zwischenzeitlichen 2:0 gegen Chelsea wie eben nur Kane verwandelt und hat nun bereits 21 Champions-League-Tore für die Bayern erzielt, zu Beginn seiner dritten Saison in der Königsklasse, in nur 26 Spielen. Für seinen Herzensverein Tottenham Hotspur kam er ebenfalls auf 21 Treffer, in 32 Spielen und fünf Spielzeiten.

Ein Grund dafür: Das Spiel der Bayern ist noch mehr das zuvor der Nordlondoner auf den Mittelstürmer zugeschnitten. "Körperlich und mental fühle ich mich so gut wie noch nie", sagte Kane nach seinem Doppelpack gegen Chelsea und erklärte: "Ich weiß, dass ich in dieser Mannschaft meine Chancen bekomme. Ich muss sie einfach weiter nutzen." Leicht gesagt, einfach umgesetzt. So lässt Kane es aussehen.

Kimmich scherzt über Kane: "Wird nicht mehr gelobt in der Kabine"

In dieser Saison ist der gebürtige Londoner alle 39 (!) Minuten an einem Bayern-Tor beteiligt, zehn Treffer und drei Vorlagen in sechs Partien. "Er wird nicht mehr gelobt bei uns in der Kabine. Das ist der Standard jetzt", sagte Kimmich und grinste. 95 Treffer in 102 Spielen im FCB-Trikot, dazu 29 Vorlagen.

Ball flachhalten, meint auch Kapitän Manuel Neuer. Frage an den Torhüter? "Überrascht Sie an Harry Kane noch irgendwas?" Antwort, ohne eine Miene zu verziehen: "Nein. Ich kannte ihn vorher, habe ihn nun hier besser kennengelernt. Er zeigte es tagtäglich im Training und warum nicht auch in den Spielen, ne?!"

Doch, mal ehrlich: Ein Doppelpack wie gegen den Klub-Weltmeister ist fast schon unter der Würde von Kane, dem Neuner.

Kane ist viel mehr als ein normaler Neuner

Wobei? Mittelstürmer? Der 32-Jährige erfüllt mehrere Rollen in einer Person. Im Grunde agiert er auf dem Platz wie ein Zehner, der die Bälle verteilt, auch mal mit langen Diagonalschlägen vom Zentrum auf die Außenbahnen oder umgekehrt. Der sich aber auch mal tiefer in eine Achter- oder gar Sechser-Rolle fallen lässt. Der nach einem verlorenen Ball den Gegenspieler bis zum anderen Strafraum hinterherhetzt (samt Tackling). Der die Kugel, wenn es sein muss, auch mal ganz ruhig schiebt – zurück zu Torhüter Neuer.

Kurzum: Harry Edward, dem im März 2019 in seiner Heimat Großbritannien der Ritterorden MBE ("The Most Excellent Order of the British Empire") verliehen wurde, erhält nun von der AZ den Titel: "Alles-Kaner".

"Weltweit gibt es ganz, ganz selten so einen Spieler", schwärmte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund. Es sei "nicht normal, wie oft er immer wieder trifft". Und wie er spielt. "Wie er für die Mannschaft arbeitet, hinten, vorne", erklärte Freund, "Harry ist extrem fleißig, ein absoluter Teamplayer."

Kompany: Hinter Kanes Top-Leistungen steckt jede Menge Arbeit

Auch Trainer Kompany sieht in Kane ein Paket an Spielern. Den Vollstrecker, den Arbeiter, das Vorbild. Auf der Pressekonferenz nach der Partie sagte der Belgier zu den Journalisten: "Schaut euch doch mal seine Arbeit ohne Ball an, schaut euch an, wie er die Bälle erobert. Wir können viel über Qualität und Talent reden, am Ende ist es harte Arbeit."Die bisher mit zwei Titeln, einer Meisterschaft und dem Supercup, belohnt wurde. Und zahlreichen Bällen für Hattricks sowie Trophäen der Uefa für den "Man of the Match".

Das perfekte Mitbringsel für seinen vierjährigen Sohn Louis."Er liebt diese kleinen Champions-League-Pokale, sie sind nicht zu schwer, man kann sie herumtragen, er wird glücklich sein", sagte ein Papa Harry happy und nahm kurz nach dem Interview-Marathon für sämtliche Medien (ganz im Stile von Ex-Bayer Thomas Müller übrigens – noch eine Rolle, die Kane ausfüllt) seine Frau Kate in den Arm.

Happy wife, happy life.