Timo Werner: Hansi Flick wollte mich zum FC Bayern holen

Timo Werner ist zurück in der Bundesliga. Nicht beim FC Bayern, sondern bei RB Leipzig. Dies hätte auch anders laufen können, wäre Hansi Flick länger Trainer in München gewesen.

Leipzig – Leipzig-Rückkehrer Timo Werner hat in der "SportBild" erzählt, dass Bundestrainer Hansi Flick ihn während seiner Zeit als Chefcoach des FC Bayern nach München lotsen wollte. "Ich habe ab und zu gedacht: Was wäre gewesen, wenn... Aber Hansi Flick war dann ein Jahr später weg und keiner hätte gewusst, wie es weitergeht. So wie es war, war es perfekt für mich. Ich habe nur im letzten halben Jahr zu wenig gespielt."

Werner über Flick: "Er weiß, was für ein Typ ich bin"

Werner, der vor gut einer Woche vom FC Chelsea zu seinem früheren Klub aus Sachsen zurückgekehrt war, pflegt ein enges Verhältnis zu Flick. Dieser sei es auch gewesen, der ihn in der Entscheidung zur Rückkehr zu RB bestärkt hatte. "Jeder weiß, dass wir ein gutes Verhältnis haben. Gerade als es Richtung Entscheidung ging, was ich mache – es gab noch andere Optionen –, habe ich ihn angerufen. Hansi Flick fand diese Entscheidung genau richtig, auch unabhängig von der WM", sagte der 26-Jährige in dem Interview.

"Seine Meinung war für mich die letzten eineinhalb Jahre sehr wichtig. Er weiß, was für ein Typ ich bin, wie man mit mir umgehen muss, welches Umfeld ich brauche, um zu funktionieren. Hansi gibt mir beim DFB genau dieses Umfeld, in dem ich meistens abliefere", erklärte Werner weiter. Flicks "wichtige" Meinung sei die eines "Außenstehenden, Neutralen mit viel Fußball-Sachverstand" gewesen, auch mit Blick auf die Frage: "Ist das ein Rückschritt oder genau der richtige Schritt?"

Werner überzeugt: Leipzig kann den FC Bayern ärgern

Auch nach dem mauen Saisonstart von RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga hat Neuzugang Timo Werner die Hoffnung auf einen möglichen Angriff auf Dauer-Dominator FC Bayern nicht aufgegeben.

Es sei einiges drin, "natürlich wird es schwer, die Liga zu gewinnen", sagte der Nationalstürmer im Podcast "Einfach mal Luppen" mit Toni und Felix Kroos. "Man hat in vielen Ligen gesehen, dass es möglich ist, dass eine Mannschaft Meister werden kann. Ich glaube, dass wir genug Qualität haben, um auch die Bayern und die Dortmunder während der Saison zu ärgern."

Werner war für rund 20 Millionen Euro Ablöse vom FC Chelsea zurück nach Leipzig gekommen und unterschrieb bei den Sachsen, für die er schon von 2016 bis 2020 auf Torejagd gegangen war, einen Vierjahresvertrag. 2020 war der Schwabe für rund 55 Millionen Euro von Leipzig in die englische Premier League gewechselt, konnte sich bei den Blues jedoch nicht endgültig durchsetzen.