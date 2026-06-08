"Tick zu bescheiden": Nagelsmann fordert von FC-Bayern-Flirt Brown mehr Mut

Nathaniel Brown hat sich in die DFB-Startelf gespielt und steht gegen Curacao vor seinem WM-Debüt. Der FC Bayern wird ganz genau auf die Auftritte des 22-jährigen Linksverteidigers schauen.

Wenn Nathaniel Brown Interviews gibt, spricht er ruhig und langsam, fast schon ein bisschen schüchtern kommt er daher. Am Anfang wusste Brown auch gar nicht, ob er zu Manuel Neuer "Du" oder "Sie" sagen sollte. Inzwischen aber sei der Umgang mit dem 40-jährigen Torhüter "normal", wie der 22-jährige Brown sagt: "Wir sind jetzt Mannschaftskollegen."

Und am Sonntag (19 Uhr) wohl Teil der deutschen Startelf beim WM-Auftakt gegen Curacao. Mit zwei guten Auftritten in den Testspielen gegen Finnland und die USA hat Brown seinen Vorsprung auf der linken Abwehrseite gegenüber David Raum ausgebaut. Es wäre eine Überraschung, wenn der Leipziger auflaufen würde - und nicht Brown.

Nagelsmann über Brown: "Er weiß noch gar nicht, wie gut er eigentlich ist"

Der Profi von Eintracht Frankfurt hat in der Offensive klare Vorteile gegenüber Raum, er ist beweglicher, ballsicherer. Und genau diese Qualitäten wird es gegen einen tief stehenden Gegner wie Curacao brauchen. Dabei erhofft sich der Bundestrainer, dass Brown noch ein bisschen forscher auftritt.

"Er weiß noch gar nicht, wie gut er eigentlich ist", sagte Nagelsmann. Brown sei "demütig und sehr wissbegierig. Ich wünsche mir manchmal, dass er sich noch mehr zutraut. Er ist einen Tick zu bescheiden, für das, was er kann." Bescheiden und begehrt - das kann man als Überschrift für Browns Situation verwenden.

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FC Bayern würde Brown gerne verpflichten

Denn neben anderen europäischen Topklubs würde auch der FC Bayern Brown gerne verpflichten. Der etatmäßige Linksverteidiger Alphonso Davies ist aus Sicht der Bosse zu oft verletzt, die Münchner würden den Kanadier bei einem guten Angebot wohl verkaufen.

"Ich konzentriere mich voll und ganz auf die WM, deswegen werde ich das heute nicht kommentieren", sagte Brown bei einer Medienrunde in Chicago: "Ich freue mich, dass ich hier bin und lege den Fokus auf die WM."

Brown hat in Frankfurt noch einen Vertrag bis 2030

Schon zuvor im Camp in Herzogenaurach hatte er auf AZ-Nachfrage ausweichend auf die Bayern-Gerüchte reagiert, dementieren wollte er sie aber nicht. "Ich lese das natürlich auch, aber ich will mich jetzt auf die WM fokussieren", sagte Brown: "Was danach kommt, schaue ich dann. Aber jetzt ist mein voller Fokus auf der WM."

Brown verwies auf seinen bis 2030 gültigen Vertrag in Frankfurt und ergänzte: "Ich fühle mich superwohl, auch in der Stadt, ich habe da Freunde." Er sei "richtig angekommen, mir macht es echt Spaß."

Saibari vor Wechsel zum FC Bayern

Es wird wohl noch einige Wochen dauern, ehe der Poker um Brown entschieden ist. Bei einem anderen Bayern-Wunschspieler könnte es hingegen schneller gehen: Ismael Saibari. Bereits in dieser Woche wollen die Münchner den 25-jährigen Offensivstar der PSV Eindhoven laut Transfer-Insider Fabrizio Romano verpflichten, die Ablöse für den Marokkaner könnte zwischen 50 und 60 Millionen Euro liegen.

Ungefähr das Dreifache, 150 Millionen Euro, plant Real Madrid in Kürze offenbar für Bayern-Superstar Michael Olise zu bieten. Das hat Präsident Florentino Pérez angekündigt. Doch die Münchner wollen hart bleiben: Olise gilt nach AZ-Informationen intern als unverkäuflich.