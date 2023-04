Thomas Tuchel bei Dortmund, Paris und Chelsea: Der Kickstarter

Die Zahlen sprechen klar für einen Erfolg der Bayern im Clásico: Bei seinen vorherigen Trainer-Stationen in Dortmund, Paris und beim FC Chelsea ist Thomas Tuchel stets mit einer Siegesserie gestartet.

München - Die ersten zehn Tage von Thomas Tuchel im Bayern-Kosmos im Schnelldurchlauf: Erstes Telefonat und Treffen am Dienstag letzter Woche. Schnelle Einigung, Unterschrift des Vertrages am Freitag. Dann die Präsentation am Samstag, erster Arbeitstag an der Säbener Straße am Montag, erstes Training am Dienstag.

Weil die Nationalspieler von ihren Einsätzen rund um die Welt tröpfchenweise eintrafen (als Letzter konnte der Kanadier Alphonso Davies am Freitag wieder mittrainieren), meinte Tuchel zu seinem Debüt am Samstag gegen Borussia Dortmund: "Die Herausforderung kann nicht höher sein."

Bringt Tuchel bei Bayern das notwendige Wir-Gefühl zurück?

Dass Thomas Tuchel (49) der Richtige für eine Erfolgsserie zum Start eines des Engagements bei einem neuen Verein ist, hat er bereits mehrere Male bewiesen. Schon 2008 als er ins Nachwuchsleistungszentrum des FSV Mainz wechselte und als A-Jugend-Trainer in seiner ersten Saison die deutsche A-Jugendmeisterschaft gewann. Von 2009 bis 2014 trainierte der bayerische Schwabe (Krumbach) die Profi-Mannschaft der Mainzer in der Bundesliga.

Thomas Tuchel beim FC Bayern: Die Bilanz des Kickstarters

Auch bei seinen drei letzten Stationen ist es Tuchel gelungen, im Verein - und speziell in der Kabine - sofort das notwendige Wir-Gefühl für eine Aufbruchstimmung zu schaffen. So sieht die Bilanz des Kickstarters aus...

Elf Siege in Folge beim BVB: Als Tuchel nach einem Sabbatjahr (er lehnte zuvor Angebote von RB Leipzig und des Hamburger SV ab) im Sommer 2015 die knifflige Nachfolge von Vereins-Ikone Jürgen Klopp antrat, hätte die Herausforderung auch nicht höher sein können. Doch inklusive der Europa-League-Qualifikation (!) und des DFB-Pokals gelangen Tuchel ab Saisonstart nicht weniger als elf Siege.

Tuchel als BVB-Trainer mit schlechten Erinnerungen an Bayern-Duelle

Nach dem fünften Spieltag war der BVB Tabellenführer - punktgleich mit den Bayern. Als Zweiter reiste er am 4. Oktober 2015 mit den Schwarz-Gelben nach München und kassierte eine 1:5-Packung.

Am Saisonende wurden die Dortmunder mit zehn Punkten Rückstand auf die Münchner mit Trainer Pep Guardiola Zweiter und scheiterten im Pokal-Endspiel an den Bayern, im Elfmeterschießen.

Sechs Siege in Folge mit PSG: Trotz eines Dreijahres-Vertrages und trotz des Pokal-Triumphes am Ende der zweiten Saison trennten sich der BVB und Tuchel im Mai 2017 vorzeitig - im Unfrieden, vor allem mit Boss Hans-Joachim Watzke. Bei Paris Saint-Germain unterschrieb Tuchel nach einem Jahr Pause (und zwei erfolglosen Kontaktaufnahmen seitens der Bayern) einen Zwei-Jahres-Vertrag ab 1. Juli 2018.

Mit dem ersten Pflichtspiel holten Tuchel und seine Superstar-Truppe um Neymar und Co. den ersten Titel, gewannen gegen die AS Monaco die Trophée des Champions mit 4:0. Nach fünf Spieltagen stand man mit fünf Siegen natürlich auf Rang eins der französischen Ligue 1, PSG wurde am Saisonende mit stolzen 16 Punkten Vorsprung auf Lille Meister.

Siegesserie und Champions-League-Erfolg mit Chelsea

14 Spiele unbesiegt (zehn Siege) mit Chelsea: Trotz des Doubles 2020, aber wohl wegen des verlorenen Champions-League-Finals 2020 gegen den FC Bayern in Lissabon (0:1) wurde Tuchel nach Differenzen mit Sportchef Leonardo im Dezember entlassen.

Nur wenige Wochen später heuerte er beim FC Chelsea an - mitten in der Saison wie nun mit Bayern. Sein Debüt gegen Wolverhampton endete zwar 0:0, in der Folge aber blieben die Blues unter Tuchel in 14 Partien ohne Niederlage, gewannen davon zehn.

Thomas Tuchel feiert mit den Champions League-Sieg mit Chelsea. © imago images/Dave Shopland

Tuchel übernahm das Team von Coach Frank Lampard nach 18 Spieltagen auf Rang zehn. Am Saisonende war Chelsea Vierter, qualifizierte sich für die nächste Saison der Königsklasse. Dort trat man nach einem 1:0 gegen Manchester City (mit Coach Guardiola) als Titelverteidiger an. Der Gewinn des Henkelpotts 2021 - Tuchels bisher größter Erfolg.

Wie viele Titel er nun in den nächsten knapp zweieinhalb Monaten wohl mit Bayern gewinnt?