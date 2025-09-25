AZ-Plus

Thomas Müller auf der Tribüne: Vancouver gleicht kurz vor Schluss in der MLS aus

Der ehemalige Bayern-Star Thomas Müller kommt für die Vancouver Whitecaps erneut nicht zum Einsatz.
AZ/dpa |
Thomas Müller kommt erneut nicht zum Einsatz. (Archivbild)
Thomas Müller kommt erneut nicht zum Einsatz. (Archivbild) © DARRYL DYCK (The Canadian Press)
Ohne Ex-Weltmeister Thomas Müller ist die Siegesserie der Vancouver Whitecaps in der Major League Soccer gestoppt worden. Gegen die Portland Timbers kamen die Kanadier nach zuletzt drei Erfolgen hintereinander zu einem 1:1 (0:1). Für die Playoffs sind sie allerdings schon seit einiger Zeit qualifiziert.

Müller fehlte nach seinen Adduktorenproblemen erneut und verfolgte die Partie von der Tribüne aus. Der frühere Bayern-Star kehrte zwar ins Training zurück, machte aber noch nicht alle Übungen mit. 

Müller mit fünf Toren in drei Spielen

Ob Müller beim nächsten MLS-Spiel am Samstag (Ortszeit) bei den Seattle Sounders wieder auflaufen wird, ist noch offen. Der 36-Jährige überzeugte bei seinen bisherigen drei Auftritten für die Whitecaps mit fünf Treffern.

Kamal Miller traf für Portland in der 39. Minute. Brian White glich für Vancouver kurz vor Schluss zum 1:1 aus (88.).

1 Kommentar
  • Der Münchner am 25.09.2025 11:14 Uhr / Bewertung:

    was mit der Zadrazil ist,
    interessiert mehr als der Rentner in der MLS!

