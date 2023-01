T-Frage beim FC Bayern: Trainer Nagelsmann spricht Klartext

Am Freitag hat Yann Sommer zum ersten Mal im Bayern-Tor gestanden. Sollte er verletzungsfrei bleiben, wird dies bis zum Saisonende auch so bleiben. Doch wie sieht es in der nächsten Saison aus?

21. Januar 2023 - 14:06 Uhr | aw