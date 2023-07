Sven Ulreich über Neuer-Comeback: "Ich weiß, dass Manu zu alter Stärker zurückkehren wird"

Manuel Neuer musste die Asienreise absagen. Stattdessen schuftet der Bayern-Kapitän in München an seinem Comeback. Sven Ulreich ist zuversichtlich, dass Neuer zu alter Stärke zurückfinden wird.

Sven Ulreich und Joshua Kimmich stoßen im Paulaner Brauhaus in Singapur an.

München/Singapur - Etwas mehr als 10.000 km Luftlinie liegen zwischen München und Singapur. Zum zweiten Mal nach 2017 macht der FC Bayern Station im Insel- und Stadtstaat. Am ersten Abend des dreitägigen Aufenthalts kamen Kapitän Joshua Kimmich und Torhüter Sven Ulreich ins pickepackevolle "Paulaner Bräuhaus" von Singapur, das rot-weiß geschmückt war. Als die Profis ankamen, schmetterte der "Stern des Südens" aus den Boxen.

Ulreich hat keine Zweifel, dass Neuer zu alter Stärke zurückkehren wird

Kimmich und Ulreich präsentierten sich den 150 geladenen Fans, unter ihnen auch die Botschafter von Deutschland und Österreich, bestens gelaunt und beantworteten geduldig alle Fragen, danach gab's Autogramme und Selfies. Eine Stunde nahmen sich die beiden Profis Zeit. "Es war eine sehr gute Stimmung hier", sagte Kimmich, "es ist schon verrückt, woher die Fans kommen und wie sie alle hinter dem Verein stehen." Ulreich, von 2015 bis 2020 und seit 2021 wieder bei den Münchnern, glaubt, dass "der Zuspruch für den FC Bayern von Jahr zu Jahr größer wird und die Strahlkraft ungebrochen ist."

In einer anschließenden Medien-Runde sagte Ulreich (34) über Manuel Neuer, der derzeit an der Säbener Straße seine Reha mit einem Individualprogramm fortsetzt: "Ich kenne Manu sehr gut und weiß, dass er auch zu alter Stärke zurückkehren wird – da habe ich keine Zweifel. Natürlich braucht er noch Zeit in den nächsten Wochen, um die schwere Verletzung ordentlich ausheilen zu lassen. Wenn er sich persönlich die Zeit gibt und ihm alle die Zeit geben." Ulreich ist aktuell die Nummer zwei hinter Yann Sommer, der jedoch noch in diesem Transferfenster vor dem Abgang zu Inter Mailand steht. Daher arbeitet der Verein an einem Transfer eines weiteren Torhüters, heißester Kandidat ist aktuell Brentfords Keeper David Raya (27).

Ulreich würde sich über mehr Spielzeit freuen

Über seine eigene Situation sagte Ulreich, dessen Vertrag 2024 ausläuft, verständnisvoll: "Ich würde mich freuen, wenn ich die Möglichkeit bekommen würde, mich zu zeigen. Als Manu 2018 verletzt war und ich ihn vertreten habe, habe ich das hervorragend gemacht. Der Verein muss weitsichtig schauen, es ist richtig, dass man sich auf dem Transfermarkt umschaut. Schlussendlich muss und wird nach der Leistung auf dem Platz entschieden werden." Über eine mögliche Verlängerung des Arbeitspapiers von Ulreich über 2024 hinaus ist noch nicht verhandelt werden. Darüber soll ab dem Amtsantritt des neuen Sportdirektors Christoph Freund (1. September) gesprochen werden.