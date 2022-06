Streichkonzert: Diese Stars will der FC Bayern noch verkaufen

Die Saison 2021/22 ist Geschichte, die Vorbereitungen auf die kommende Saison laufen bereits auf Hochtouren. Und so dürften auf dem künftigen Mannschaftsfoto viele neue Gesichter zusehen sein, während alte Bekannte fehlen.

München - Die Transfer-Maschinerie beim FC Bayern München ist derzeit tüchtig am Laufen. Zwar können die Münchner mit Noussair Mazraoui von Ajax Amsterdam ersten einen Deal als perfekt melden, doch schon bald dürften es weitere sein.

So soll Ryan Gravenberch, der wie Mazraoui bisher bei Ajax spielte, schon in Kürze bei den Bayern unterzeichnen. Mit Superstar Sadio Mané ist man sich auch schon einig, nur mit seinem Klub Liverpool müssen sich die Bayern-Verantwortlichen noch auf eine Ablösesumme verständigen.

Zudem zeigt man an der Säbener Straße starkes Interesse an der Verpflichtung der "Balleroberungsmaschine" Konrad Laimer vom Ligarivalen RB Leipzig, sowie an Stürmer Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart.

Acht Bayern-Spieler auf der Streichliste

Es dürften in der kommenden also zahlreiche neue Gesichter beim FC Bayern zu sehen sein. Einige bekannte könnten es jedoch nicht mehr auf das Mannschaftsfoto der Saison 2022/23 schaffen, denn beim FC Bayern sollen einige Spieler auf der Streichliste stehen.

So berichtet die "Bild", dass die Bayern dazu bereit wären, Marcel Sabitzer, Marc Roca, Bouna Sarr, Omar Richards, Joshua Zirkzee, Christian Früchtl, Christopher Scott und Sapreth Sing abzugeben, sofern marktgerechte Angebote für die Spieler an die Münchner herangetragen werden.

Und für einige Spieler scheint es durchaus Interessenten zu geben. So soll Marc Roca in den Focus der Premier-League-Klubs Leeds United und West Ham United geraten sein.

Früchtl und Singh stehen kurz vor einem Wechsel

Ersatz-Keeper Christian Früchtl steht vor einem Wechsel zu Austria Wien, wobei sich die Bayern bei dem Deal ein Rückkaufsrecht gesichert haben sollen. Auch Sapreth Sing, in der abgelaufenen Saison an Jahn Regensburg ausgeliehen, soll Medienberichten zufolge vor dem Abschied in München stehen. Den Neuseeländer soll es zum Bundesliga-Aufsteiger Werden Bremen ziehen.

Joshua Zirkzee steht beim RSC Anderlecht hoch im Kurs, an den der Niederländer in der letzten Saison ausgeliehen war. Doch dem belgischen Klub ist die aufgerufene Ablösesumme von zehn Millionen Euro zu teuer. Nach dem Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting aber möglicherweise den FC Bayern in Richtung Katar verlassen wird, könnte es allerdings sein, dass Zirkzee unter Julian Nagelsmann nochmal eine Chance beim FC Bayern erhält.

Sabitzer dürfte für 15 Millionen Euro gehen

Interessant dürfte die Personalie Marcel Sabitzer werden. Im letzten Sommer für 15 Millionen Euro vom RB Leipzig verpflichtet, konnte sich der österreichische Mittelfeldspieler bei den Münchnern in seiner ersten Saison nicht durchsetzen. Sollten sich nun noch Gravenberch und Laimer dem FC Bayern anschließen, wird es eng im Münchner Mittelfeld.

Zwar schließt Sabitzer derzeit einen Wechsel noch aus, doch die Aussicht auf sehr wenige Einsätze könnten den österreichischen Nationalspieler vor der Winter-WM in Katar vielleicht noch zum Umdenken bewegen. Medienberichten zufolge sollen sowohl der spanische Topklub Atletico Madrid als auch Premier-League-Klub Arsenal London ein Auge auf den 28-Jährigen geworden haben. Dem Vernehmen nach sollen die Bayern bei einer Ablösesumme von 15 Millionen Euro gesprächsbereit sein.

Während die Bayern-Stars nach den zahlreichen Länderspielen dann endlich im verdienten Urlaub verweilen, wird es in den Verantwortlichenbüros an der Säbener Straße in den kommenden Wochen noch geschäftig zugehen.