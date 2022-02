Stellt Bayern-Keeper Manuel Neuer gegen RB Leipzig Kahns Bestmarke ein?

Manuel Neuer steht im Spiel gegen RB Leipzig vor der Einstellung eines Bundesliga-Rekords.

München - Stellt Manuel Neuer (35) im Spiel gegen RB Leipzig (Sa., ab 18.30 Uhr live auf Sky und im AZ-Liveticker) eine Bundesliga-Bestmarke von Oliver Kahn ein?

Bisher konnte der 35-jährige Bayern-Keeper 309 Siege (77 für Schalke 04, 232 für den FC Bayern) in 457 Bundesligaspielen (davon 456 in der Startelf) feiern. Bei einem Erfolg im Topspiel am Samstagabend könnte Neuer dann mit seine 310. Bundesliga-Erfolg mit Vereinslegende Oliver Kahn gleichziehen, der es in seiner Karriere (von 1987 bis 2008 für KSC und FCB) auf eben diese 310 Siege in 557 Bundesliga-Partien gebracht hat.

Schreibt Manuel Neuer gegen Bochum Bundesliga-Geschichte?

Mit Erfolgen gegen Leipzig am Samstag und den VfL Bochum eine Woche später könnte Neuer dem jetzigen Bayern-Boss Kahn diesen Rekord abluchsen und Bundesliga-Geschichte schreiben.

In seinen bisher 301 Auftritten für den FC Bayern in der Bundesliga gingen die Münchner nur 33 Mal als Verlierer vom Platz, in 35 Partien trennte man sich mit einem Remis vom Gegner.

Seine erste Bundesliga-Niederlage im Bayern-Trikot hatte Manuel Neuer gleich in seinem ersten Spiel. Am 1. Spieltag der Saison 2011/12 zog der FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach mit 0:1 den Kürzeren.

2012/13 war Neuers bisher erfolgreichste Saison

Seine bisher erfolgreichste Bundesliga-Saison mit den Bayern feierte der 35-Jährige in der Spielzeit 2012/13. In 31 Bundesliga-Spielen gab es für Neuer nur eine Niederlage. Und auch in der Königsklasse gab es in 13 Spielen nur zwei Niederlagen gegen Bate Borisov und Arsenal London. Am Ende der Saison stand das erste Triple der Vereinsgeschichte mit Triumphen in der Meisterschaft, dem DFB-Pokal und der Champions League.