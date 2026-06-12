"Steht nicht zur Verfügung": Bayern-Star Davies verpasst WM-Auftakt mit Kanada

Alphonso Davies ist der Star im Team Kanada. Den Start in die WM muss der Abwehrspieler vom FC Bayern allerdings als Zuschauer verfolgen.

Toronto

Bayern-Profi Alphonso Davies steht Co-Gastgeber Kanada zum Auftakt der WM nicht zur Verfügung. Der Abwehrspieler des deutschen Rekordmeisters aus München muss das erste Vorrundenduell mit Bosnien-Herzegowina heute (21 Uhr/ARD und Magenta TV) in Toronto wegen einer noch nicht vollständig verheilten Oberschenkelverletzung als Zuschauer verfolgen. "Er steht nicht zur Verfügung", kündigte Kanadas Trainer Jesse Marsch an.

Hoffnung auf späteren WM-Einstieg

Davies hatte sich im Mai im Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain einen Muskelbündelriss zugezogen. Zwar absolviert der 25-Jährige bereits wieder leichte Trainingseinheiten, für einen WM-Einsatz reicht es aber noch nicht. "Er erholt sich unglaublich gut. Wir bereiten uns darauf vor, die Belastung zu steigern", sagte Marsch.

Eine MRT-Untersuchung am Mittwoch habe positive Ergebnisse erbracht, die Hoffnungen auf einen späteren WM-Einstieg von Davies machen. "Wir hoffen sehr, dass wir in den kommenden Tagen und der nächsten Woche Fortschritte erzielen und er bald einen Beitrag leisten kann", sagte Marsch weiter. Kanada bestreitet sein zweites Gruppenspiel am 19. Juni gegen Katar und trifft zum Vorrundenabschluss am 24. Juni auf die Schweiz.