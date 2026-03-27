Steht der FC Bayern vor einem Mega-Transfer? Jetzt spricht Uli Hoeneß

Michael Olise hat beim FC Bayern einen Vertrag bis 2029. Es gibt aber Spekulationen über Mega-Angebote für den Münchner Star. Was sagt Ehrenpräsident Uli Hoeneß dazu?

Nach Spekulationen über irre Ablösesummen für Michael Olise würde Uli Hoeneß den Star des FC Bayern München nicht einmal für 200 Millionen Euro verkaufen. Zuletzt gab es Gerüchte, dass der FC Liverpool bereit sein solle, genau diese Summe für den Franzosen zu zahlen.

"Falls das stimmt, ich glaube nicht, dass es stimmt, aber Liverpool hat ja in diesem Jahr 500 Millionen ausgegeben und spielt eine sehr schlechte Saison. Also wir werden nicht dazu beitragen, dass sie nächstes Jahr besser spielen", sagte Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern, auf dem KI-Festival data:unplugged in Münster.

Mehrere Topklubs sollen Interesse an Olise zeigen

"Wir spielen dieses Spiel für unsere Fans. Wir haben 430.000 Mitglieder, wir haben viele Millionen Fans auf der ganzen Welt, und es nützt ihnen wenig, wenn wir 200 Millionen auf dem Konto haben und jeden Samstag deswegen schlechter Fußball spielen", stellte Hoeneß nach den jüngsten Weltklasse-Auftritten von Olise klar.

Real Madrid als Münchner Viertelfinal-Gegner in der Champions League soll angeblich ein Angebot von 165 Millionen Euro für Olise vorbereiten. "Michael hat bei uns einen Vertrag bis 2029, ohne Ausstiegsklausel – wir sind entspannt", sagte Sportvorstand Max Eberl zuletzt der "Sport Bild". Auch Manchester City soll Interesse haben.

Olise hat seinen Marktwert massiv gesteigert

Flügelspieler Olise war im Sommer 2024 von Crystal Palace für rund 50 Millionen Euro zum deutschen Fußball-Rekordmeister gewechselt. Dort läuft der Vertrag des 24-Jährigen bis zum 30. Juni 2029. "Welcher Verein ihm auch immer schöne Augen macht: Wer beim FC Bayern spielt, weiß, was er am FC Bayern hat", sagte jüngst Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.

Auf den angeblichen Interessenten Real Madrid treffen die Münchner am 7. und 15. April im Viertelfinale der Champions League. "Wir spielen um Titel, und das ist das Wichtigste für solche Ausnahmespieler", sagte Dreesen. "Da gibt es nicht so viele Vereine, und wir sind sicherlich einer derjenigen, die das können. Deswegen bin ich total sicher, dass Michael weiß, was er an uns hat."