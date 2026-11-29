Manuel Neuer präsentiert sich beim Fanklubbesuch gewohnt lässig. Und spricht über die Pläne nach seiner Karriere beim FC Bayern.

Der einzige Fauxpas passierte Manuel Neuer, da war die Veranstaltung schon fast vorbei. Der Torhüter des FC Bayern verletzte sich offenbar beim Schneiden der selbstgebackenen Bayern-Torte, die ihn zuvor Anhängerin Toni überreicht hatte. Neuer bekam ein Pflaster, musste den Termin aber nicht abbrechen. Nochmal Glück gehabt.

FC Bayern: Manuel Neuer wird mit Blasmusik und Sprechgesängen empfangen

Der Kapitän des FC Bayern holte am Sonntagnachmittag seinen Fanklubbesuch nach. Aufgrund der Reha-Reise nach Brasilien konnte Neuer nicht, wie die Teamkollegen, am vergangenen Wochenende aufbrechen. Für den Routinier ging es ins Dachauer Hinterland nach Altomünster. Der Fanklub "Räuber Kneissl Unterweikertshofen" empfing Neuer.

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Und hatte sich einiges ausgedacht. Die Märsche wurden schon geträllert, da hatte Neuer noch nicht einmal das Ortsschild passiert. Mit Sprechgesängen und Blasmusik wurde er schließlich empfangen. "Die Nummer eins der Welt bist du", hallte es durch den Saal. Für Neuer war es der erste öffentliche Auftritt nach dem Bekanntwerden seiner Trennung von Frau Anika.

Bekam von Anhängerin Toni eine selbstgebackene Torte: Manuel Neuer. © Kilian Kreitmair

Neuer gibt Update zu seiner Verletzung

Trennungsschmerz war ihm an diesem Tag aber nicht anzumerken. Neuer präsentierte sich gewohnt lässig. Wohl auch, weil es positive Nachrichten bezüglich seines Comebacks zu verkünden gab. "Mir geht's gut", sagte Neuer: "Ich war am Dienstag bei den Ärzten und die waren positiv überrascht und sind echt zufrieden." In zwei Wochen steht nochmal eine Kontrolle an.

Im neuen Jahr will er dann nochmal angreifen. "Es ist auf jeden Fall geplant, dass ich im Januar wieder zurückkomme", meinte Neuer, der sein endgültiges Karriereende im Sommer andeutete: "Ich gehe davon aus, dass es im Sommer für mich nicht weitergeht." Danach will sich der einstige Welttorhüter erst einmal sammeln.

Bayern-Keeper will Sport nach der Karriere treu bleiben

"Ich werde dem Sport treu bleiben", kündigte er jedoch an: "Der Fußball ist meine Leidenschaft. Ich möchte mich erstmal sammeln und dann herausfiltern, was das Richtige für mich ist. Dann werde ich in Ruhe eine Entscheidung treffen." Mit anderen Worten: Es war für Neuer höchstwahrscheinlich der letzte Fanklub als Spieler.

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Und den genoss er vor vollen Rängen. Mehrere hundert Bayern-Fans kamen, um den einstigen Welttorhüter live zu stehen. Und durften ihm Fragen stellen. Als Neuer nach dem lustigsten Teamkollegen befragt wurde, meinte er trocken: "Es gibt ein Problem bei Thomas Müller und mir. Ich bin der, der am häufigsten seine Geschichten und Witze gehört habe. Ich habe dann nur noch so leicht geschmunzelt."

Verlor gegen die Fans im Nageln: Manuel Neuer. © Kilian Kreitmair

Fans setzen sich gegen Neuer durch

Ein kleiner Seitenhieb gegen den Rekordspieler des FC Bayern. "Die Show hat aber immer wieder funktioniert, weil wir immer wieder neue Spieler bekommen haben", legte der 40-Jährige nach. Dafür gab es Applaus von den Fans. Den gab es auch bei den Aufgaben, die sich die Fanklubmitglieder für Neuer ausgedacht hatten. Die Nummer eins musste Nageln und Maßkrugstemmen.

Am Ende setzten sich die Fans jeweils knapp durch, im Maßkrugstemmen schenkte er den Sieg allerdings zwei jungen Burschen, die zusammen antreten durften. Als Dankeschön wurde Neuer zum Ehrenmitglied des Fanklubs ernannt und bekam einen Maßkrug sowie Honig überreicht. Der Keeper revanchierte sich mit Autogrammen, unterschrieb sogar einen LKW.