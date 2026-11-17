Der FC Bayern plant nach AZ-Informationen mit Vincent Kompany auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln. Jamal Musiala soll in den Kader zurückkehren.

Am Montag leitete Vincent Kompany erstmals nach seinem Zusammenbruch wieder ein Teamtraining des FC Bayern. Ein weiterer Schritt zur Rückkehr soll am Donnerstag folgen.

Nach AZ-Informationen gehen die Münchner davon aus, dass Kompany an der Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Duell gegen den 1. FC Köln am Freitagabend (20.30 Uhr) teilnimmt. Dennoch schaut man beim Rekordmeister von Tag zu Tag. Falls es einen Rückschlag geben sollte, wird erneut Co-Trainer Aaron Danks die Mannschaft betreuen.

Kompany seit vergangener Woche wieder an der Säbener Straße

Schon zu Beginn der vergangenen Woche war Kompany an die Säbener Straße zurückgekehrt. Wie die Münchner mitteilten, absolvierte er dort das Reha-Programm wegen seiner verletzten Schulter.

Am 23. Oktober war der Bayern-Coach beim Training der zweiten Mannschaft zusammengebrochen. Daraufhin verbrachte er sechs Tage aufgrund einer Hirnhautreizung im Krankenhaus.

Musiala steht nach AZ-Informationen gegen Köln wieder im Kader

Offensivstar Jamal Musiala, der am Montag ebenfalls an der Einheit teilnahm, wird nach AZ-Informationen gegen Köln in den Kader zurückkehren. Möglich, dass er sogar in der Startelf steht. Im September hatte sich der deutsche Nationalspieler bei der DFB-Elf einen Muskelfaserriss zugezogen und arbeitete seitdem an seiner Rückkehr. Auch Luis Díaz (kleiner Muskelbündelriss) könnte sein Comeback am Freitag feiern.