Erst am Samstag gegen Leipzig, nun am Dienstag in Heidenheim: Die Szenen des zusammenbrechenden Jamal Musiala waren für alle Fans, Mitspieler, Gegner und Verantwortlichen ein Schock – und sie sind ein Drama für den gesamten deutschen Fußball.

Mit Jamal Musiala hat der talentierteste Spieler der vergangenen Jahre gravierende körperliche Probleme, wie er selbst bekanntgab. Keiner weiß, wie sich die "neurologische Dysfunktion", von der Musiala bei Instagram berichtete, in Zukunft bemerkbar machen wird. Wie oft die "temporär kurz auftretenden, aber gut behandelbaren Absencen", diese Aussetzer, ihn am Fußballspielen hindern werden.

Auch wenn sich Musiala kämpferisch zeigte und davon schrieb, dass er "auf einem guten Weg sei", sind die aktuellen Vorfälle alarmierend. Innerhalb von drei Tagen ist der Bayern-Star zweimal kollabiert. Das deutet darauf hin, dass Musiala mit seinen Ärzten die Störung des Nervensystems aktuell nicht in den Griff bekommt. Zuallererst ist dies eine persönliche Tragödie für einen erst 23-jährigen Menschen. Es stellt sich die Frage, ob Musiala seine Karriere überhaupt auf demselben Niveau wie bisher fortführen kann. Für ihn steht jetzt alles auf dem Spiel.

Vom Nachwuchsstar zum "Jahrhundertfußballer" – und jetzt?

Und natürlich ist die Situation auch für den FC Bayern eine Katastrophe. Erst vor anderthalb Jahren wurde der Vertrag mit Musiala bis 2030 verlängert, er stieg mit rund 25 Millionen Euro Jahresgehalt zum Topverdiener auf. Der Offensivspieler, den Präsident Herbert Hainer als "Jahrhundertfußballer" bezeichnete, sollte zur Identifikationsfigur der kommenden Jahre aufgebaut werden, zum möglichen Weltfußballer, zum Aushängeschild des Klubs. Und nun weiß keiner so recht, wie es mit Musiala weitergeht. Kann der FC Bayern überhaupt noch verlässlich mit Musiala planen?

Es dürften weitere knifflige Fragen zu klären sein. Etwa: Seit wann weiß Musiala eigentlich von seiner Erkrankung? Wann wurde der FC Bayern darüber informiert? Und warum wurde er drei Tage nach seinem ersten Zusammenbruch gleich wieder eingesetzt?