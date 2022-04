Sieg im Nachholspiel: FC Bayern II schlägt TSV Buchbach

Der FC Bayern II setzt sich im Nachholspiel mit 1:0 gegen den TSV Buchbach durch und verkürzt den Rückstand auf Tabellenführer Bayreuth auf fünf Punkte.

München - Der FC Bayern II hat den fünften Heimsieg in Folge eingefahren. Am Mittwochabend setzten sich die Münchner im Grünwalder Stadion mit 1:0 gegen den TSV Buchbach durch.

FC Bayern II tritt ohne Martin Demichelis an

Auch ohne Cheftrainer Martin Demichelis, der wegen eines Trainerlehrgangs in Italien nicht bei der Mannschaft sein konnte und von Co-Trainer Stefan Buck vertreten wurde, waren die kleinen Bayern die spielbestimmende Mannschaft. Dennoch schafften es die Münchner nur selten, ihre Überlegenheit in klare Chancen umzumünzen. So dauerte es bis zur 74. Minute, bis Armindo Sieb nach einer Ecke per Kopf für die Entscheidung sorgte.

Durch den Sieg im Nachholspiel verkürzen die Bayern den Rückstand auf Tabellenführer SpVgg Bayreuth auf fünf Punkte. Zum Abschluss der Englischen Woche geht es am kommenden Sonntag gegen die Zweitvertretung der SpVgg Greuther Fürth.