"Sicher etwas unglücklich": Woltemade reagiert auf Rummenigge-Aussagen

Woltemade reagiert auf Rummenigges "Idioten"-Aussage nach dem Newcastle-Wechsel und verrät spannende Details.

Nick Woltemade und der FC Bayern - so ganz ist dieses Thema noch immer nicht beendet. Nun hat sich der deutsche Nationalstürmer, der im Sommer lange mit den Münchnern flirtete, dann aber für 85 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach England zu Newcastle United wechselte, zu Wort gemeldet. Und auf die Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge reagiert.

Rummenigges "Idioten"-Aussage

Bayerns Aufsichtsrat meinte damals, dass Stuttgart "einen Idioten" gefunden habe, der die geforderte Summe zahle. Bayern war bei circa 60 Millionen Euro aus dem Poker ausgestiegen.

Klare Kante: Karl-Heinz Rummenigge. © IMAGO/Manfred Segerer

Woltemade hielt sich bislang zurück - doch damit ist jetzt Schluss. "Ich glaube, das war auch richtig so", sagte Woltemade der "Bild" und ergänzte: "In diesem Sommer wurde aus meinem Namen, Bayern und Ablöse sehr viel gemacht, das war ja die Story des Sommers."

Reaktionen nach dem Wechsel

Zweifellos. "In den Überschriften stand danach überall 'Idioten'", ergänzte Woltemade: "Aber ich habe mir die ganze Aussage von Herrn Rummenigge durchgelesen – es war sicher etwas unglücklich, aber auch nicht ganz so dramatisch."

Woltemade verriet außerdem, wie die Kollegen auf seinen Wechsel reagierten. "Als ich danach zur Nationalelf kam, haben alle gratuliert. Mir haben auch die Bayern-Spieler gratuliert", sagte er: "Wenn man sieht, dass ein Spieler einen Schritt nach vorne macht, dann gibt es Glückwünsche."

Erfolgreicher Start in Newcastle

Bislang hat sich der Transfer für ihn gelohnt. In 14 Pflichtspielen für Newcastle hat Woltemade sechs Tore erzielt, die Fans feiern ihn bereits als "Big Nick". Und auch im Nationalteam läuft es mittlerweile bestens. Gegen Luxemburg sorgte der 23-Jährige mit einem Doppelpack für den 2:0-Erfolg, auch am Montag (20.45 Uhr/ZDF) gegen die Slowakei ist er der große DFB-Hoffnungsträger.

Guter Start bei Newcastle: Woltemade. © IMAGO/MB Media

Die wilden Sommermonate liegen hinter ihm. "Das ganze Paket Newcastle hatte ja Spannungspotenzial dadurch, dass ich am letzten Tag kam. Dann die Ablöse. Die Erwartungen an mich, weil mit Alexander Isak Newcastles Topstürmer gegangen ist", sagte Woltemade. "Da war schon Druck da – ich war sehr froh, dass sich der gelegt hat. Ich habe in Newcastle schnell gemerkt, dass es nicht nur auf der fußballerischen, sondern auch auf der menschlichen Ebene passt."

Es läuft einfach für Woltemade.