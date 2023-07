Serge Gnabry als Blondschopf: Diese Frisuren trug der FC-Bayern-Star bereits

Im Trainingslager des FC Bayern am Tegernsee sorgt nicht nur der ein oder andere gute Torschuss für Aufsehen. Auch Serge Gnabrys neue Frisur ist ein echter Hingucker. Mit blonden Haaren soll der Start in die neue Saison gelingen.

München – Dass Serge Gnabry ein ausgeprägtes Faible für Mode und Extravaganz hat, weiß man nicht erst seit seinem Trip zur Pariser Fashion Week inmitten einer Englischen Woche des FC Bayern – der ihm dementsprechend Ungemach einbrachte.

Jetzt überrascht der 28-jährige Nationalstürmer beim Trainingslager der Bayern in Rottach-Egern am Tegernsee mit neuer Haarpracht.

Mit neuer Frisur zu alter Stärke? Serge Gnabry zeigt sich nun blond

Frei nach dem Song-Titel von Rockröhre Rod Stewart "Blondes (have more fun)" – Blonde haben mehr Spaß – präsentiert sich Gnabry nun mit gelb-goldenem Schopf. Kann man nur hoffen, dass er so nun auch wieder mehr Spaß am Kicken haben wird, als zuweilen vergangenen Saison, als er eine eher durchwachsene Spielzeit (mit starkem Finish) hatte.

Also dann: Blond kickt gut! Gnabry lässt sich bei seinen Frisuren immer wieder einiges einfallen. Mal kommt er mit Undercut daher, dann präsentiert er sich mit ausladendem Afro. Auch mit sogenannten Cornrows (eng anliegenden geflochtenen Zöpfen) sorgte er für Aufsehen.

FC Bayern: Serge Gnabry sorgt mit ausgefallenen Frisuren für Aufsehen

Den berühmten Vogel schoss er aber ab, als er sich links und rechts am Kopf die Haare in einer Art Schnecke hochband, das erinnerte dann doch verdächtig an Mickey Mouse. Zum Ende der vergangenen Saison rasierte er sich die Haare stoppelkurz – nur um jetzt eben zu erblonden. Mal sehen, ob Trainer Thomas Tuchel ein Fan des Films "Blondinen bevorzugt" (mit Marilyn Monroe) ist.

Der 28-jährige deutsche Nationalspieler war in der jüngeren Vergangenheit immer wieder mit extravaganten Frisuren aufgefallen. Klicken Sie sich oben in der Bilderstrecke durch eine Auswahl der Frisuren von Serge Gnabry!