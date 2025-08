Sven Ulreich und seine Frau Lisa trauern um ihren gemeinsamen Sohn Len, der im Alter von sechs Jahren nach schwerer Krankheit verstorben ist.

Es ist das schlimmste Schicksal, das jede Familie ereilen kann: der Tod des eigenen Kindes. Sven Ulreich ist mit dieser schrecklichen Nachricht nun an die Öffentlichkeit gegangen. Via Instagram übermittelte der Torhüter des FC Bayern, dass sein Sohn Len verstorben ist.

"In tiefer Trauer möchten wir heute mitteilen, dass unser Sohn Len vor wenigen Wochen nach langer, schwerer Krankheit verstorben ist", schrieb Ulreich in einer gemeinsamen Erklärung mit seiner Frau Lisa. Len war sechs Jahre alt, das Ehepaar Ulreich hat noch eine Tochter: die neunjährige Malia. "Gemeinsam mit unserer Tochter versuchen wir nun, Schritt für Schritt wieder ins Leben zurückzufinden", schrieben die Ulreichs weiter.

Der FCB-Newsletter Aktuelle News zum FC Bayern München Jetzt anmelden

Besonders bedankten sich die beiden bei Familien, Freunden und dem FC Bayern "für die große Diskretion und große Unterstützung in den vergangenen Monaten".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Sven Ulreich fehlte zuletzt immer wieder bei Spielen

Ulreich, der seinen Vertrag beim FC Bayern erst vergangene Woche bis 2026 verlängert hat, fehlte in den vergangenen Monaten immer wieder im Kader der Münchner, besonders bei Auswärtsspielen, er reiste im Juni auch nicht mit zur Klub-WM in den USA. In der kommenden Saison ist der 36-Jährige hinter Manuel Neuer und Jonas Urbig die Nummer drei im Tor. Bei Bayern genießt der stets loyale und zuverlässige Ulreich, der seit 2015 für die Münchner spielt, höchstes Ansehen. Die Mannschaft und der gesamte Klub werden ihn und seine Familie in dieser schwierigen Zeit wie bisher unterstützen.

Familie Ulreich bittet um Respekt vor Privatsphäre

Abschließend baten Sven und Lisa Ulreich "die Öffentlichkeit und Medienvertreter um Rücksichtnahme und Respekt vor unserer Privatsphäre. Von weiteren Anfragen oder Stellungnahmen bitten wir höflichst abzusehen." Die AZ wird diesem Wunsch selbstverständlich nachkommen.