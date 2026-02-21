AZ-Plus

Schock in der Allianz Arena: Davies muss gegen Frankfurt verletzt runter

Alphonso Davies verletzt sich gegen Eintracht Frankfurt. Der Kanadiert humpelte vom Feld.
Verletzte sich gegen Eintracht Frankfurt: Alphonso Davies.
Verletzte sich gegen Eintracht Frankfurt: Alphonso Davies.

Das ist bitter! Es lief gerade die 47. Minute gegen die Eintracht aus Frankfurt, da blieb Alphonso Davies in der Hälfte der Gäste liegen. Die Mitspieler zeigten  sofort an: Es geht nicht weiter, der Kanadier muss runter. Während er von den Teamärzten behandelt wurde, machte sich Hiroki Ito zur Einwechslung bereit. "Gute Besserung, Phonzy", meinte Stadionsprecher Stephan Lehmann, als er den Wechsel verkündete. 

Von Coach Vincent Kompany abgeklatscht, ging es für ihn humpelnd direkt in die Kabine. Eine Diagnose steht noch aus. 

+++ mehr Informationen folgen in Kürze +++

 

