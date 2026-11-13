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Scheiß-Stimmung und Tränen: Hoeneß Wutrede bei der FC-Bayern-Jahreshauptversammlung

Akte Säbener: Im Jahr 2007 sorgte der damalige FC-Bayern-Manager Uli Hoeneß auf der Jahreshauptversammlung mit einer Wutrede für Aufsehen.
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Die Wutrede von Manager Uli Hoeneß (rechts) auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern im Jahr 2007 ging in die Geschichtsbücher ein.
Die Wutrede von Manager Uli Hoeneß (rechts) auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern im Jahr 2007 ging in die Geschichtsbücher ein. © IMAGO

Es ist der 12. November 2007. Am Nockherberg findet die Jahreshauptversammlung des FC Bayern statt. Ein Thema, das die Fans umtreibt: Die Stimmung in der neuen Allianz Arena. 

Hoeneß mit Ausraster auf der Jahreshauptversammlung

Irgendwann reicht es Uli Hoeneß. "Für eure Scheiß-Stimmung seid ihr doch verantwortlich und nicht wir", platzt es aus dem Manager heraus. Es gibt Pfiffe aus dem Publikum. Zwölf Jahre später steht Hoeneß wieder im Zentrum. Diesmal aber, weil er Tränen in den Augen hat. Was passiert ist? Das erfahren Sie in der neuen Folge von "Akte Säbener".

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