Satter Geldregen: Klose-Klub Nürnberg kassiert bei Browns Bayern-Wechsel Millionen

Der 1. FC Nürnberg kassiert dank einer Weiterverkaufsbeteiligung beim Wechsel von Nathaniel Brown zum FC Bayern eine Millionen-Summe.

Seine hervorragende Nachwuchsarbeit spült dem 1. FC Nürnberg weiter bares Geld in die Kassen - im Falle von Nathaniel Brown bald sogar schon zum zweiten Mal!

Der Nationalspieler brachte dem Club bei seinem Wechsel zu Eintracht Frankfurt im Januar 2024 bereits eine Ablöse in Höhe von 5,5 Millionen Euro ein. Nach AZ-Informationen verhandelte der damalige Sportdirektor Olaf Rebbe, der mittlerweile als Manager bei Holstein Kiel im Amt ist, seinerzeit zusätzlich eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 12,5 Prozent in den Vertrag. Aller Voraussicht nach wird die Klausel schon in wenigen Tagen aktiviert.

Nürnberg kassiert rund sieben Millionen bei Brown-Wechsel

Brown steht bekanntlich kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern. Der deutsche Rekordmeister soll sich mit dem Spieler bereits einig sein, auch der Ablöse-Poker mit Frankfurt-Manager Markus Krösche verläuft zielführend. Seinen Medizincheck kann der Nationalspieler im Nationalmannschafts-Camp in Winston-Salem absolvieren - unter den Augen von DFB-Doc Dr. Jochen Hahne, der passenderweise auch Teamarzt beim FC Bayern ist.

Geht der Transfer über die Bühne, wovon alle Beteiligten ausgehen, überweisen die Münchner laut übereinstimmenden Medienberichten inklusive Bonuszahlungen eine Ablöse von 55 Millionen Euro nach Frankfurt. Ausgehend von dieser Summe müsste die Eintracht fast sieben Millionen Euro von der Bankenmetropole gen Franken aufs Konto des FCN weiterleiten.

Beim TSV 1860 wird man neidvoll auf den bayerischen Konkurrenten blicken: Eine derartige Summe würde einen sehr soliden Drittliga-Etat bedeuten (in der vergangenen Saison belief sich der Löwen-Etat auf 6,3 Mio. Euro).

Nachwuchsarbeit wird für Nürnberg zur Goldgrube

So darf sich der Club um Trainer und Ex-Bayer Miroslav Klose über den nächsten warmen Geldregen freuen. Ohnehin hat der 1. FC Nürnberg in den vergangenen Jahren für Zweitliga-Verhältnisse bemerkenswerte Summen durch Verkäufe generiert. Meistens handelte es sich dabei um Spieler, die im eigenen Nachwuchs ausgebildet worden waren.

Alleine in den vergangenen beiden Jahren spülten die Abgänge von Stefanos Tzimas (26,5 Mio. /Brighton), Casper Jander (zwölf Mio./Southampton), Can Uzun (elf Mio./Frankfurt) oder Finn Jeltsch (9,5 Mio./Stuttgart) dem Verein fast 60 Millionen Euro in die Kassen.

Nun verdient der FCN also auch noch an Brown - und das schon zum zweiten Mal.