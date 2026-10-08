Sané zum Rapport: Gala-Bosse verlieren bei Ex-Bayer die Geduld

Die Karriere von Leroy Sané verläuft immer mehr in einer Sackgasse. Laut türkischer Medienberichte musste der ehemalige Spieler des FC Bayern aufgrund seiner schwachen Leistungen nun sogar zum Rapport bei den Verantwortlichen von Galatasaray.

Es ist eine der größten "Was wäre, wenn"-Geschichten des deutschen Fußballs in den vergangenen Jahrzehnten. Was wäre, wenn Leroy Sané sein riesiges Potenzial auch nur annähernd konstant ausgeschöpft hätte? Es hätte eine Weltkarriere werden können, wie sie ihm in jungen Jahren vorausgesagt wurde, selbst einen künftigen Weltfußballer hat man einst in dem flinken Angreifer gesehen. Ein ewiger Konjunktiv.

30 Jahre ist Sané mittlerweile alt, und die Realität sieht komplett anders aus. Obwohl die Saison noch nicht einmal richtig an Fahrt aufgenommen hat, ist der (Ex-)Nationalspieler bei Galatasaray Istanbul bereits ordentlich angezählt. Eine Situation, in der Sané in seiner Karriere bereits häufiger steckte. Nun könnte es für den ehemaligen Spieler des FC Bayern aber ernst werden.

Bericht: Sané muss sich für schlechte Leistungen vor Klubbossen rechtfertigen

Laut einem Bericht der türkischen Sportzeitung "Fanatik" wurde Sané nach der 0:4-Klatsche seines Teams gegen Trabzonspor vor der Länderspielpause von den Verantwortlichen seines Klubs Galatasaray zum Rapport vorgeladen. Der Grund: schlechte Leistungen, negative Körpersprache und mangelndes Engagement in der Defensivarbeit.

Dem Bericht zufolge musste sich der Angreifer vor der Vereinsführung für seine schwachen Auftritte in dieser Saison rechtfertigen. Die Klubspitze soll sogar ein Ultimatum ausgesprochen haben. Sollten sich seine Leistungen in den kommenden Spielen nicht deutlich bessern, drohe ihm sogar die Verbannung aus dem Kader, berichtet "Fanatik".

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Sané hat in diesem Kalenderjahr nur ein Tor erzielt

Beim Großteil der bei seiner Verpflichtung so euphorischen Gala-Fans hat der 80-malige deutsche Nationalspieler (18 Tore) seinen Kredit mittlerweile verspielt. Sané war im Sommer 2025 ablösefrei vom FC Bayern nach Istanbul gewechselt und zählt mit einem kolportierten Nettogehalt von zehn Millionen Euro zu den Spitzenverdienern. Den hohen Erwartungen wurde er bislang allerdings nicht gerecht. In seiner Debütsaison kam er immerhin noch auf 47 Pflichtspiele, in denen er sieben Tore erzielte und neun weitere vorbereitete, wobei er bereits in der Rückrunde deutlich abbaute und nur noch auf einen Treffer kam.

Leroy Sané wurde von den Gala-Fans bei seiner Verpflichtung frenetisch gefeiert. © IMAGO

In der laufenden Spielzeit läuft der 30-Jährige seiner Form endgültig komplett hinterher. Unter Trainer Okan Buruk hat Sané seinen Stammplatz verloren und stand in der Liga lediglich in 59 Prozent der möglichen Minuten auf dem Feld. Seine Bilanz: sieben Einsätze, null Tore, null Vorlagen.

Gala-Bosse verlieren Geduld: Flüchtet Sané in die Wüste?

Angesichts der mauen Ausbeute von nur einem Treffer in diesem Kalenderjahr und anhaltend schwacher Auftritte scheint man bei Gala – wie bereits beim FC Bayern und Manchester City – zunehmend den Glauben an den hoch talentierten Flügelspieler zu verlieren. Intern soll sogar schon über einen Abgang im Winter diskutiert worden sein, sollten sich die Leistungen des 30-Jährigen bis dahin nicht bessern.

Leroy Sané hatte beim FC Bayern auch lange einen schweren Stand, bevor er 2025 nach fünf Jahren beim Rekordmeister in die Türkei wechselte. © IMAGO/Michael Weber

Laut türkischer Medienberichte beobachtet Al-Qadsiah aus Saudi-Arabien die Situation um Sané genau und erwägt ein Angebot. Der Vertrag des 30-Jährigen läuft noch bis 2028.