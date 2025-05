Dem Offensivstar des FC Bayern liegt ein üppiges Angebot von Galatasaray vor. Goretzka will bleiben, Krattenmacher kehrt zurück und Tel bleibt wohlbei Tottenham – für 40 Millionen Euro an Ablöse.

Dem FC Bayern droht der nächste Transfer-Dämpfer: Wie Sky berichtet, soll der türkische Meister Galatasaray Istanbul für Offensivstar Leroy Sané ein "offizielles Top-Angebot" vorgelegt haben. Demnach geht es dabei um ein Nettogehalt von über zehn Millionen Euro pro Jahr. Außerdem gebe es Anfragen vom italienischen Meister SSC Neapel und auch aus England. Sané könnte im Sommer ablösefrei wechseln.

Vertragsverhandlungen mit Leroy Sané beim FC Bayern

Der deutsche Nationalspieler hatte nach einem Beraterwechsel ein Angebot des deutschen Meisters zur Vertragsverlängerung bis 2028 abgelehnt. Nach AZ-Informationen hofft der FC Bayern weiter auf eine Vertragsverlängerung, neue Gespräche haben bereits stattgefunden. Die Sané-Seite soll etwa 13 Millionen Euro brutto an Grundgehalt plus zwei Millionen an Boni fordern. Kommt es zu keiner Einigung mit dem 29-Jährigen, wäre es die nächste Enttäuschung für Bayern nach der Absage von Florian Wirtz, der lieber zum FC Liverpool wechseln möchte.

Leon Goretzka bekennt sich zum FC Bayern

Während in der Offensive also viel Bewegung herrscht, sieht Mittelfeldstar Leon Goretzka seine Zukunft weiter bei Bayern. "Ich plane nicht, den Verein zu verlassen", sagte der 30-Jährige, dessen Vertrag bis 2026 läuft, der "Welt am Sonntag": "Mein Plan ist es definitiv, nächste Saison beim FC Bayern zu spielen." In seinen knapp sieben Jahren beim Rekordmeister sei ihm der Klub ans Herz gewachsen, ergänzte Goretzka: "Ich liebe den FC Bayern, die Menschen hier, meine Mannschaftskameraden."

Sein Vertrag läuft im Sommer 2026 aus: Leon Goretzka. © IMAGO/Laci Perenyi

Rückkehr von Maurice Krattenmacher zum FC Bayern

Zudem wurde bekannt, dass Maurice Krattenmacher zu Bayern zurückkehrt und mit zur Klub-WM in die USA reist. Wie die Münchner mitteilten, beendet der 19 Jahre alte Offensivspieler vorzeitig seine Leihstation bei Zweitliga-Absteiger SSV Ulm. Krattenmacher zählt vom 1. Juni an zum Kader des Meisters. Das Aufgebot für die Klub-WM nimmt damit Formen an.

Kehrt zum FC Bayern zurück: Maurice Krattenmacher. © IMAGO/Lucca Fundel

Unwahrscheinlich ist, dass Mathys Tel dabei sein wird. Der Stürmer, der aktuell an Tottenham Hotspur verliehen ist, könnte fest zu den Spurs wechseln. Laut Medienberichten ist eine Ablöse in Höhe von 40 Millionen Euro bei Tel im Gespräch. Geld, das Bayern für Einkäufe gut gebrauchen kann.