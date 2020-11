Salzburgs Coach rühmt Bayern: Mannschaft "ohne Schwächen"

Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg will mit einem couragierten Auftritt die Siegesserie von Titelverteidiger FC Bayern München in der Champions League beenden. "Wir werden unseren starken Fußball spielen, mutig und aggressiv", kündigte Trainer Jesse Marsch vor dem Gruppenspiel an diesem Dienstag (21.00 Uhr/Sky) An.

02. November 2020 - 13:01 Uhr | dpa

RB Salzburgs Trainer Jesse Marsch. © Arne Dedert/dpa/Archivbild