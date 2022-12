Saison-Aus für Manuel Neuer! Kommt jetzt Nübel früher zurück?

Manuel Neuer hat sich beim Skitourengehen einen Unterschenkelbruch zugezogen und ist bereits operiert worden. Die Saison ist für den Kapitän des FC Bayern gelaufen.

München - Mega-Schock für Manuel Neuer! Der Kapitän des FC Bayern hat sich beim Skitourengehen einen Unterschenkelbruch zugezogen und wird in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Dies teilte der Torhüter am Samstag via Instagram mit. Er ist am Freitag bereits operiert worden.

"Hey Leute, was soll ich sagen, das Jahresende hätte auf jeden Fall besser laufen können… Während ich meinen Kopf beim Skitourengehen freibekommen wollte, habe ich mir einen Unterschenkelbruch zugezogen. Die gestrige OP ist sehr gut verlaufen. Vielen Dank an das Ärzte-Team! Es schmerzt allerdings zu wissen, dass die aktuelle Saison für mich beendet ist", schreibt der 36-Jährige. Eine Horror-Nachricht - für Neuer und den FC Bayern!

Neuer-Schock beim FC Bayern: Kahn und Salihamidzic äußern sich

Vorstandsboss Oliver Kahn hat sich bereits zur Verletzung des Keepers geäußert. "Die Nachricht von Manuels Verletzung hat uns alle schockiert. Wir werden ihm zur Seite stehen und ihn auf seinem Weg zu seinem Comeback begleiten. Er wird auch diese schwere Verletzung meistern und so stark wie zuvor auf den Platz zurückkehren", teilt der einstige Weltklasse-Keeper mit.

Auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic zeigt sich geschockt: "Dass Manuel so einen Unfall hatte, ist fürchterlich, und natürlich sind alle unsere Gedanken bei ihm. Ich habe gestern und heute mit ihm gesprochen, die OP verlief bestmöglich. Manuel wird jede Unterstützung erhalten. Er ist eine starke Persönlichkeit und wird zurückkommen."

FC Bayern: Nach dem Neuer-Schock rückt Sven Ulreich in den Fokus

Schon vor der völlig enttäuschenden Weltmeisterschaft in Katar, bei der Neuer mit der deutschen Nationalmannschaft bereits in der Vorrunde ausschied, hatte der Keeper mit langwierigen Verletzungsproblemen zu kämpfen. Aufgrund einer hartnäckigen Schulterverletzung verpasste er zwischen Mitte Oktober und Anfang November insgesamt sieben Spiele. Nun also der neuerliche Rückschlag.

Vertreten wurde der gebürtige Gelsenkirchener währenddessen von Sven Ulreich. Mit dem 34-Jährigen zwischen den Pfosten fuhren die Münchner ausnahmslos Siege ein.

Kommt jetzt Nübel früher aus Monaco zurück?

Unklar ist noch, ob sich die lange Verletzung von Neuer auch auf das Handeln des Rekordmeisters während der Winter-Transferperiode auswirken wird. Bislang hatten die Bosse Neuverpflichtungen im Januar ausgeschlossen – auch nach der Verletzung von Abwehr-Star Lucas Hernández, für den die Saison nach dessen Kreuzbandriss ebenfalls beendet ist. Ob es nun zu einem Umdenken bei den Verantwortlichen kommt?

Einem Medienbericht zufolge denkt man beim deutschen Rekordmeister nun über eine vorzeitige Rückholaktion von Alexander Nübel nach.

Wie der TV-Sender "Sky" berichtet, steht der26-jährige Keeper, der bis zum Sommer 2023 noch an die AS Monaco ausgeliehen ist, einer früheren Rückkehr offen gegenüber.

"Bevor Alexander oder ich etwas dazu sagen, müssen sich die Bayern erstmal mit Monaco auseinandersetzen", sagte Nübel-Berater Stefan Backs zu Sky am Samstag und spielte den Ball zu den Münchnern.

Vertraglich ist Nübel noch bis 2025 an den Bundesligisten gebunden. Dass die Bayern ihre Rückrunde mit Neuer-Ersatz Sven Ulreich und Eigengewächs Johannes Schenk bestreiten ist nach Sky-Informationen "vereinsintern derzeit eher ausgeschlossen".

Es ist nicht das erste Mal, dass die Bayern für lange Zeit auf ihre unumstrittene Nummer eins verzichten müssen. Während der Saison 2017/18 zog sich der Keeper gleich zwei Mal einen Mittelfußbruch zu und verpasste insgesamt 46 Spiele.