Hernández soll bei Bayern verlängern - aber diese Saison nicht mehr spielen

Bayern spricht mit Hernández über eine Verlängerung. Keine Rückkehr diese Saison.

München - Nach seinem bei der WM erlittenen Kreuzbandriss lässt Lucas Hernández keine Zeit verstreichen, um schnellstmöglich auf den Platz zurückzukehren. Der 26-jährige Franzose wurde umgehend in Innsbruck von Kniespezialist Christian Fink operiert, inzwischen hat er bereits das Reha-Programm an der Säbener Straße aufgenommen.

Trotz Kreuzbandriss: Bayern steht voll hinter Hernández

Die Bayern-Verantwortlichen glauben an ein starkes Hernández-Comeback, obwohl der eisenharte Verteidiger schon mehrmals in seiner Karriere schwer verletzt war. Bald soll der bis 2024 datierte Vertrag mit Hernández verlängert werden, nach AZ-Informationen haben bereits Gespräche zwischen den Münchnern und der Spieler-Seite stattgefunden. Es ist auch ein Vertrauensbeweis des Klubs, in dieser schwierigen Phase voll hinter Hernández zu stehen.

Hernández: Positiv für die nächste Saison

Der Spieler selbst ist ohnehin eine der optimistischsten, positivsten Figuren im Mannschaftskreis. Hernández hat keinen Zweifel, dass er sein altes Niveau wieder erreicht.

Dies wird allerdings erst nächste Saison passieren. Nach AZ-Infos ist eine Hernández-Rückkehr in dieser Spielzeit kein realistisches Szenario.