Alphonso Davies verletzt sich gegen Eintracht Frankfurt. Der Kanadiert humpelte vom Feld.

Das ist bitter! Es lief gerade die 47. Minute gegen die Eintracht aus Frankfurt, da blieb Alphonso Davies in der Hälfte der Gäste liegen. Die Mitspieler zeigten sofort an: Es geht nicht weiter, der Kanadier muss runter. Während er von den Teamärzten behandelt wurde, machte sich Hiroki Ito zur Einwechslung bereit. "Gute Besserung, Phonzy", meinte Stadionsprecher Stephan Lehmann, als er den Wechsel verkündete.

Kompany: "Hoffentlich ist es nicht so schlimm"

Von Coach Vincent Kompany abgeklatscht, ging es für ihn humpelnd direkt in die Kabine. Davies' "Körpersprache" sei nach dem Spiel "schon besser" gewesen, meinte der Belgier auf der Pressekonferenz nach dem 3:2-Sieg: "Hoffentlich ist es nicht so schlimm." Zwei bis vier Wochen könnte er laut Kompany fehlen.

Dazu passt: Davies ging nach dem Spiel durch die Mixed-Zone aus der Arena, humpelte dabei nicht mehr wirklich. Sportvorstand Max Eberl klang dagegen pessimistischer. "Es sah so aus, als ob es länger dauert", sagte der 52-Jährige. Davies befinde sich bereits bei der Untersuchung, aber, so Eberl, "irgendwas Muskuläres muss es sein". Die ergab, dass sich Davies einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen hat.