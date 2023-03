Sadio Mané hofft auf Wechsel von Harry Kane zum FC Bayern

Schon länger liebäugelt man in der Chefetage in der Säbener Straße mit einem Wechsel von Harry Kane nach München. Einer, der sich darüber sehr freuen würde, ist Bayerns Neuzugang Sadio Mané. Er ist sich sicher, dass bald mehr Stars aus England den Sprung in die Bundesliga wagen könnten.

München - Seit dem Weggang von Robert Lewandowski ist die Position des Neuners beim FC Bayern, trotz der Verlängerung mit Eric Maxim Choupo-Moting, eine weiterhin offene Planstelle im Münchner Sturm – auch wenn nun der größte Besetzungsdruck bis Sommer 2024 erst einmal vorbei sein dürfte.

Als absoluten Wunschkandidaten für diesen Posten haben die Vereinsbosse Tottenham-Star Harry Kane auserkoren. Zwar dürfte ein möglicher Wechsel des "Three Lions"-Kapitäns im kommenden Sommer von London an die Isar eine sehr hohe zweistellige, wenn nicht sogar dreistellige Millionensumme kosten, doch im Vergleich zu vielen anderen europäischen Topklubs wäre eine solche Ablösesumme für den FC Bayern durchaus zu stemmen.

Mané würde sich über Harry Kane im Bayern-Trikot sehr freuen

Einer, der sich über einen Kane-Transfer nach München sehr freuen würde, ist Neuzugang Sadio Mané. Er kennt Harry Kane aus seiner Zeit beim Premier-League-Klub FC Liverpool gut, in der Liga kreuzten sich die Wege der beiden Stars mehrmals.

Zwar hegen viele Fans, Experten und Medien Zweifel daran, dass Harry Kane Tottenham und die Premier League verlassen würde, um sich in der Bundesliga dem FC Bayern anzuschließen, Sadio Mané gehört allerdings nicht zu diesen Zweiflern. "Die Liga hier ist sehr eng, ausgeglichen. Schauen Sie sich an, wie eng es an der Spitze zugeht. Dazu die Stimmung in den Stadien: Wieso sollte jemand 'Nein' zur Bundesliga sagen? Das würde mich überraschen", so der Offensivstar der Bayern im Gespräch mit der "Sportbild".

Zu seinen Liverpooler Zeiten traf Sadio Mané in der Premier League und in der Champions League öfters auf Harry Kane. © Imago/Shutterstock

Im Sommer wagte der Senegalese, für viele völlig überraschend, den Schritt von der Premier League in die Bundesliga. Bereut hat Mané seinen Wechsel bisher nicht und erkann auch die Skepsis gegenüber dem deutschen Oberhaus nicht nachvollziehen: "Deutschland und die Bundesliga werden mir in der Öffentlichkeit oft etwas zu klein gemacht", so der 30-Jährige.

Mané: "Wir werden bald noch mehr PL-Stars in der Bundesliga sehen"

Vielmehr ist Sadio Mané der Meinung, dass künftig viele Stars seinem Beispiel folgen und von der Premier League in die Bundesliga wechseln werden. "Ich habe die Bundesliga auch aus England verfolgt, daher wurde ich nicht überrascht – sondern in meiner Meinung bestätigt. Ich bin mir sicher: Wir werden bald noch mehr Premier-League-Stars in der Bundesliga sehen", so Mané.

Ob Harry Kane einer dieser Stars sein wird, steht derzeit noch in den Sternen, bei Tottenham hat der Stürmerstar noch einen Vertrag bis 2024. Eine Entscheidung, wie es danach weitergehen soll, hat Kane noch nicht getroffen. Sollte er aber zu erkennen geben, dass er sich einen Wechsel in die Bundesliga durchaus vorstellen könnte, dürften die Bayern-Bosse sicher bei ihm vorstellig werden. Sehr zur Freude von Sadio Mané, den sich vor einem Jahr auch kaum jemand in der Bundesliga vorstellen konnte.