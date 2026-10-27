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Rummenigge über die Folgen der Weltfußballerwahl: "Ist ein großer Erfolg für den FC Bayern"

Harry Kane gewinnt die Wahl zum Weltfußballer. Karl-Heinz Rummenigge gratuliert seinem Nachfolger beim FC Bayern.
Maximilian Koch |
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Gratuliert Harry Kane zum Ballon d´Or: Bayern-Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge.
Gratuliert Harry Kane zum Ballon d´Or: Bayern-Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge. © IMAGO

Was war das für ein Abend für Harry Kane in seiner Heimat London: Der Stürmer des FC Bayern holte sich zum ersten Mal den Ballon d’Or. Der 33-Jährige setzte sich vor Kylian Mbappé (Real Madrid) und Lamine Yamal (FC Barcelona) durch.

Kane feierte Triumph in Edelrestaurant und Club

Das musste natürlich ausgelassen gefeiert werden. Mit seinen Eltern, seinem Bruder, Ehefrau Katie und dem Tross des FC Bayern zog Kane vom Palladium Theatre zunächst in ein Edelrestaurant weiter, dann wurde in einem kleinen Club auf den Triumph angestoßen.

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Harry Kane ist mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet worden.
Harry Kane ist mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet worden. © Kin Cheung/AP/dpa

Kane ist der erste Bayern-Sieger seit Karl-Heinz Rummenigge 1981. Und der gratulierte ihm umgehend. "Harry Kane ist der absolut verdiente Ballon-d’Or- Sieger und ich freue mich von Herzen für ihn", sagte Rummenigge: "Nicht nur, weil er eine herausragende Saison gespielt hat, sondern auch, weil er etwas verkörpert, das im Sport wie in unserer Gesellschaft immer seltener wird: echten Vorbildcharakter. Die Auszeichnung ist zudem ein großer Erfolg für den FC Bayern: Harry beweist, dass der Weg zum Ballon d’Or auch in der heutigen Zeit über den FC Bayern und die Bundesliga führen kann."

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2 Kommentare
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  • mis76 vor 8 Stunden / Bewertung:

    KoANEr weiß warum der des gewonnen hat

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  • rotweiss vor 5 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von mis76

    Der Niederlechner wäre wohl dein Favorit gewesen,oder?

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