Rummenigge über die Folgen der Weltfußballerwahl: "Ist ein großer Erfolg für den FC Bayern"
Was war das für ein Abend für Harry Kane in seiner Heimat London: Der Stürmer des FC Bayern holte sich zum ersten Mal den Ballon d’Or. Der 33-Jährige setzte sich vor Kylian Mbappé (Real Madrid) und Lamine Yamal (FC Barcelona) durch.
Kane feierte Triumph in Edelrestaurant und Club
Das musste natürlich ausgelassen gefeiert werden. Mit seinen Eltern, seinem Bruder, Ehefrau Katie und dem Tross des FC Bayern zog Kane vom Palladium Theatre zunächst in ein Edelrestaurant weiter, dann wurde in einem kleinen Club auf den Triumph angestoßen.
Kane ist der erste Bayern-Sieger seit Karl-Heinz Rummenigge 1981. Und der gratulierte ihm umgehend. "Harry Kane ist der absolut verdiente Ballon-d’Or- Sieger und ich freue mich von Herzen für ihn", sagte Rummenigge: "Nicht nur, weil er eine herausragende Saison gespielt hat, sondern auch, weil er etwas verkörpert, das im Sport wie in unserer Gesellschaft immer seltener wird: echten Vorbildcharakter. Die Auszeichnung ist zudem ein großer Erfolg für den FC Bayern: Harry beweist, dass der Weg zum Ballon d’Or auch in der heutigen Zeit über den FC Bayern und die Bundesliga führen kann."
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