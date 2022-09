Rummenigge mit viel Lob für die Tranfers beim FC Bayern

Karl-Heinz Rummenigge steht zwar nicht mehr an der Spitze des FC Bayern, trotzdem gibt es eine Menge Lob für seine Nachfolger. Gerade das Transfer-Karussell beim FC Bayern hat ihm im Sommer gefallen.

München – So ein Lob vom Vorgänger geht runter wie Öl. Karl-Heinz Rummenigge, der langjährige Vorstandschef des FC Bayern, lobt die aktuellen Bayern Transfers ausdrücklich. Auch wenn er schon seit über einem Jahr nicht mehr in der Verantwortung an der Säbener Straße steht: mit einem kleinen Seitenblick schaut er weiterhin, was sich bei seinem Herzensverein so tut.

Rummenigge: Der FC Bayern trennt sich von Ballast

"Bayern München hat in diesem Jahr sehr klug am Transfermarkt agiert. Ich finde, sie haben interessante Spieler verpflichtet. Und sie haben sich von manchem Ballast endlich getrennt", so Rummenigge im Interview mit der . Na, wen er da wohl meint. Lewandowski jedoch nicht. "Viele Spieler, die in der Vergangenheit eingekauft wurden, haben keine Rolle im Kader gespielt. Dann musst du dich spätestens nach zwei Jahren von ihnen trennen. Diesmal ist es sogar gelungen, sie gut zu verkaufen", so Rummenigge.

Rekord-Transfererlöse beim FC Bayern bleiben auch Rummenigge nicht verborgen

Die Bayern haben in der abgelaufenen Transferperiode Abgänge im Wert von über 100 Millionen zu verzeichnen. Ein Wert, für den Sportchef Hasan Salihamidzic schon ausgiebig in den Medien gefeiert wurde. Es bedeutete nämlich einen neuen Rekord für den FC Bayern. Jetzt auch noch die zusätzliche Respektsbekundung vom ehemaligen Chef: "Wenn du kaufst, kriegst du als Manager Beifall, wenn du verkaufst, kriegst du einen Tritt in den Hintern. Aber es braucht eine Balance. Der Hasan ist genug gescholten worden in der Vergangenheit, dieses Jahr hat das wirklich alles funktioniert."

Rummenigge kommt nur noch zu besonderen Anlässen zum FC Bayern

Rummenigge weiß aber auch, dass es jetzt am Trainer liegt, mit den tollen Neuzugängen ein Team zu formen: "Jetzt ist es die größte Aufgabe für Julian Nagelsmann, aus einem Kader voller Top-Spieler ein Ensemble zu machen und es so zu orchestrieren, dass eine gute Stimmung in der Mannschaft ist."

Allzu oft wird man den Herrn Rummenigge übrigens nicht mehr im Stadion sehen. Er hat inzwischen "komplett losgelassen" und kommt nur noch zu besonderen Anlässen in die Arena. Das Wiedersehen mit Superstürmer Robert Lewandowski am zweiten Spieltag der Champions League könnte doch ein solcher Anlass sein.