Rückkehrer Füllkrug ist für Klopp weit mehr als ein Lückenfüller

Stürmer Niclas Füllkrug ist zurück im DFB-Team und sofort eine wichtige Option für Jürgen Klopp – als Torjäger und Anführer. Der Bremer eifert seinem Vorbild Miroslav Klose nach: "Alter kein Thema"

Mit einem kurzen "Moin" kam Niclas Füllkrug am Dienstagnachmittag aufs Podium in Herzogenaurach - und genauso klar war auch das, was vom DFB-Stürmer folgte: Der 33-Jährige ist bereit für sein Comeback nach mehr als einem Jahr Pause, eine ganz wichtige Alternative im Team von Bundestrainer Jürgen Klopp. Als spielender Torjäger und Anführer.

Neue Gesichter und ein veränderter DFB

Er habe einige neue Gesichter im Team gesehen, sagte Füllkrug über seinen ersten Eindruck, unter Klopp sei eine "krasse Veränderung" zu spüren. Welche Rolle er genau einnehmen werde, habe ihm der Coach noch nicht verraten, ergänzte Füllkrug: "Das wird sich zeigen. Da bin ich entspannt, was kommt. Wir haben im Moment einige Spieler, die in ihren Vereinen positiv auffallen."

Letztes Länderspiel im Juni 2025: Füllkrug. © IMAGO/Marc Schueler

Doch das gilt in erster Linie für ihn selbst. Nach seiner Rückkehr zu Werder Bremen im Sommer erzielte Füllkrug in elf Pflichtspielen zwölf Tore. Kein anderer deutscher Stürmer trifft aktuell so zuverlässig - auch nicht Kai Havertz (FC Arsenal) oder Younes Ebnoutalib von Eintracht Frankfurt, Füllkrugs Konkurrenten im DFB-Sturm.

Topform in Bremen und starke Konkurrenz im Sturm

Man sei "sehr talentiert aufgestellt auf dieser Position", sagte Füllkrug: "Und wir werden bei der EM auf jeden Fall jemanden haben, der Tore schießt." Füllkrug wird bei der EM 2028 bereits 35 Jahre alt sein, doch das soll nichts heißen. Viele Stürmer werden im Alter sogar noch besser, etwa Füllkrugs Vorbild Miroslav Klose, der mit 36 Weltmeister wurde. Oder Bayerns Harry Kane, der gerade mit 33 den Ballon d'Or gewonnen hat. Übrigens: Ganz ähnlich wie Kane lässt sich Füllkrug gern ins Mittelfeld zurückfallen, um das Spiel zu ordnen.

Bei Werder Bremen trifft Füllkrug zuverlässig. © IMAGO/Pressefoto ULMER / Markus Ulmer

"Mein Alter ist ein Fakt, aber für mich gar kein Thema", sagte der ewige "Fülle": "Ich fühle mich nicht wie 33." Das sieht man auf dem Platz. "Ich mag Niclas Füllkrug. Toller Kerl, dass er noch mal so zurückkommt, nach einem schweren Jahr bei der AC Mailand, ist außergewöhnlich", schwärmte DFB-Sportdirektor Rudi Völler im Podcast "Kerners 11" über den Stürmer, der auf sein erstes Länderspiel seit Juni 2025 hoffen darf.

Völlers Lob und die Rolle des Alters

"Alter sollte nie ein Thema sein", betonte Völler, "es ist eine Frage der Fitness. Wichtig ist nicht nur, dass er einen guten Lauf hat, der Fülle, sondern dass er so fit ist wie noch nie. Ich finde sogar, noch fitter als vor zwei Jahren bei der EM, und da hat er ja auch seine Tore gemacht. Man hat das Gefühl, er kann bis zur letzten Sekunde Gas geben, vorne drauf gehen, attackieren, gegenpressen. Das war sicher auch ein wichtiges Argument für Jürgen Klopp."

Viel Lob für Füllkrug: Rudi Völler. © IMAGO/Malte Ossowski / SVEN SIMON

Der Bundestrainer holte den Bremer (24 Länderspiele/14 Tore) für die abschließenden Gruppenspiele in der Nations League gegen Serbien am Freitag in Belgrad und gegen die Niederlande am Montag in Berlin zurück in die DFB-Auswahl. Aus gutem Grund, wie Völler betonte. "Dort zu sein, wo der Ball hinkommt und wo man Tore erzielen kann, diese Gabe hat er - zu wissen, wo muss ich stehen."

Klopp setzt auf Füllkrugs Instinkt im Strafraum

Weil das so sei, habe Füllkrug eine erneute EM-Perspektive in der Nationalmannschaft. "Er muss ja nicht in jedem Spiel von Anfang an spielen. Auch in zwei Jahren hat ein dann 35-Jähriger sicher noch die Möglichkeit, als Joker reinzukommen in Spielen, wo man einen guten Torjäger oder Kopfballspieler braucht. Das kann er", meinte Völler.

Nach unbefriedigenden Stationen in Dortmund, bei West Ham und Milan ist Füllkrug in Bremen endlich wieder glücklich - das macht ihn stark. "Im eigenen Bett schläft man am besten", sagte er lächelnd, "ich fühle mich einfach zu Hause." Und deshalb ist er für Klopp ein ganz wichtiger Spieler.